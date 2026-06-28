עוד בשורת איוב מלבנון: מפקד מחלקה בגולני נפל בקרב עם מחבל חיזבאללה

התחממות ביחסים

ראש ממשלת סלובניה החדש מבטיח שינוי דרמטי ביחסים עם ישראל, הכולל בין השאר את העברת שגרירות לירושלים והקפאת ההכרה במדינה פלסטינית | "ישראל היא שותפה אסטרטגית", הצהיר (בעולם)