עוד בשורת איוב מלבנון: מפקד מחלקה בגולני נפל בקרב עם מחבל חיזבאללה
מפקד מחלקה בגדוד 12 נפל בחילופי אש עם מחבל • התקרית אירעה בדיר סיריאן בשעות הלילה המאוחרות | הפרטים מהאסון הקשה בדרום לבנון (צבא וביטחון)
מפקד מחלקה בגדוד 12 נפל בחילופי אש עם מחבל • התקרית אירעה בדיר סיריאן בשעות הלילה המאוחרות | הפרטים מהאסון הקשה בדרום לבנון (צבא וביטחון)
ועדת החוץ והביטחון תדון בהקפאת מעצרי בחורי ישיבות • גורמים בעולם התורה מזהירים: המהלך נועד להרגיע זמנית ולהסיר חסמים | "מלכודת דבש שתמסמס את המחאה" (חרדים)דוד קליין
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ראש ממשלת סלובניה החדש מבטיח שינוי דרמטי ביחסים עם ישראל, הכולל בין השאר את העברת שגרירות לירושלים והקפאת ההכרה במדינה פלסטינית | "ישראל היא שותפה אסטרטגית", הצהיר (בעולם)אריה רוזן
שלושה תושבי ירושלים חרדים הואשמו בידוי אבנים מגג בית מלון במהלך הפגנה • מאבטח פתח את דלת הגג ואיפשר את הפעילות | התיעוד המזעזע שהפך לראיה מרכזית (משטרה ופלילים)משה כץ
צה"ל הודיע על נפילתו של מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני בקרבות בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך.צוות בבלי
שר החוץ סער הציג הצעה היסטורית בממשלה של להכיר ברצח העם הארמני • ההחלטה התקבלה פה אחד | מדובר בצעד שצפוי להחריף את המתיחות עם טורקיה (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
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מפלגת 'הדמוקרטים' פרסמה את רשימת 51 המתמודדים בפריימריז • 85 אלף מתפקדים ישתתפו בעיצוב הרשימה לכנסת | הבחירות המקדימות ייערכו ב-20 ביולי (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
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