סגן ראש העיר נעצר: הטה מכרזים במיליונים תמורת כסף והימורים
נועם ששון מואשם בהטיית מכרזים במיליוני שקלים • הונה את הוועדה למניעת ניגוד עניינים במכרז הסעות של 20 מיליון ₪ | כתב אישום חמור הוגש (חוק ומשפט)
נועם ששון מואשם בהטיית מכרזים במיליוני שקלים • הונה את הוועדה למניעת ניגוד עניינים במכרז הסעות של 20 מיליון ₪ | כתב אישום חמור הוגש (חוק ומשפט)
נביה ברי, יו"ר הפרלמנט הלבנוני וראש תנועת אמל השיעית, הזהיר מפני מלחמת אחים בלבנון בעקבות ההסכם עם ישראל. "בני עמי בלבנון - היזהרו מפני מלחמת אחים", אמר. במקביל, סמיר ג'עג'ע, ראש מפלגת הכוחות הלבנונים הנוצרית, הביע תמיכה חריפה בהסכם ותקף את ברי. ג'עג'ע כתב כי ההסכם הוא "הצעד המדיני החשוב ביותר שנקטה המדינה הלבנונית זה כחמישים שנה" וכי "זוהי ההזדמנות הגדולה ביותר שניתנה ללבנון להשתחרר מהמציאות הטרגית".צוות בבלי
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