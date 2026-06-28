בבלי
מבזק בכתב ידו

"לא דרך בני תורה": חבר המועצת מתבטא בחריפות נגד 'צבע שחור'

ראש הישיבה הגר"ש שטיינמן שולל במכתב בכתב ידו הצטרפות למערכת ההתרעות • "אין זה דרך בני תורה" - קובע בתשובה נחרצת | העמדה שמעוררת הדים בעולם התורה (חרדים)

חיים כהן בבלי
הגאון רבי שרגא שטיינמן
הגאון רבי שרגא שטיינמן | צילום: צילום: שוקי לרר
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מבזקים נוספים

15:35
בבלי

מתיחות בלבנון: ראש הפרלמנט מזהיר ממלחמת אחים בעקבות ההסכם עם ישראל

נביה ברי, יו"ר הפרלמנט הלבנוני וראש תנועת אמל השיעית, הזהיר מפני מלחמת אחים בלבנון בעקבות ההסכם עם ישראל. "בני עמי בלבנון - היזהרו מפני מלחמת אחים", אמר. במקביל, סמיר ג'עג'ע, ראש מפלגת הכוחות הלבנונים הנוצרית, הביע תמיכה חריפה בהסכם ותקף את ברי. ג'עג'ע כתב כי ההסכם הוא "הצעד המדיני החשוב ביותר שנקטה המדינה הלבנונית זה כחמישים שנה" וכי "זוהי ההזדמנות הגדולה ביותר שניתנה ללבנון להשתחרר מהמציאות הטרגית".

צוות בבלי
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חרדה בלונדון

הודה בבית המשפט: "רציתי לערוף ראשי ילדים יהודים"

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תחזית קודרת

"יפרוש": האסטרטג שמשרטט את הקריירה הפוליטית של נפתלי בנט

האסטרטג נבו כהן חוזה: בנט ולפיד יגיעו לחד ספרתי ביחד • "אין סיבה שאיזנקוט ייקח אותו כמס' 2" | התחזית שמזעזעת את גוש המרכז-שמאל (פוליטי מדיני)

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סוף לעידן הצחנה: השר בן גביר חתם על החוק האוסר שימוש ב'בואש' בהפגנות

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אליהו לוי
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