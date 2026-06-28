בעקבות כישלון 'פרוייקט אלמוג' - זו הדירה החדשה שבה מתגורר ראש הממשלה

קרב בלימה כלכלי

דרמה תקציבית במשרד ראש הממשלה: הערב (א') צפוי נתניהו להכריע במאבק על תוספת של 45 מיליארד שקלים למערכת הביטחון. בעוד בצה"ל מדווחים על עיכובים בתשלומים לספקים ותעשיות, באוצר נדרשים לגשר על פער חסר תקדים שנוצר מאז מבצע "שאגת הארי" (צבא וביטחון)