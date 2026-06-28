מבזק "קומו והמשיכו להילחם"

"לוזר": ביידן שובר שתיקה ותוקף את טראמפ בחריפות

שנתיים אחרי העימות שקטע את קריירתו, הנשיא לשעבר פותח במתקפה חריפה • כינה את טראמפ "לוזר", האשים בשחיתות בוטה ולעג לפארסת היריד בוושינגטון | "המסר שלי פשוט: קומו והמשיכו להילחם" (בעולם)

ישראל גרוס • בבלי • י"ג בתמוז | 28.06.26 16:27