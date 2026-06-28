מבזק משבר פנימי

איראן: מתחם הזיכרון לח'אמנאי נסגר לאחר השתלטות קיצונים

קבוצת 'עוטי תכריכים' השתלטה על אתר האבל בטהראן והפכה אותו למוקד מחאה • הממסד נאלץ לסגור את המקום לאחר שלושה ימי שביתה | הקרע בתוך מחנה תומכי המשטר מעמיק (העולם הערבי)

אליהו לוי • בבלי • י"ג בתמוז | 28.06.26 16:30