איראן: מתחם הזיכרון לח'אמנאי נסגר לאחר השתלטות קיצונים
קבוצת 'עוטי תכריכים' השתלטה על אתר האבל בטהראן והפכה אותו למוקד מחאה • הממסד נאלץ לסגור את המקום לאחר שלושה ימי שביתה | הקרע בתוך מחנה תומכי המשטר מעמיק (העולם הערבי)
קבוצת 'עוטי תכריכים' השתלטה על אתר האבל בטהראן והפכה אותו למוקד מחאה • הממסד נאלץ לסגור את המקום לאחר שלושה ימי שביתה | הקרע בתוך מחנה תומכי המשטר מעמיק (העולם הערבי)
דרמה תקציבית במשרד ראש הממשלה: הערב (א') צפוי נתניהו להכריע במאבק על תוספת של 45 מיליארד שקלים למערכת הביטחון. בעוד בצה"ל מדווחים על עיכובים בתשלומים לספקים ותעשיות, באוצר נדרשים לגשר על פער חסר תקדים שנוצר מאז מבצע "שאגת הארי" (צבא וביטחון)יוני גבאי ודניאל הרץ
11 בני אדם מתו היום בהתרסקות מטוס בצרפת |לפי הדיווחים בצרפת מדובר במטוס השייך לבית ספר לצניחה חופשית שסבל מכשל טכני וצנח אל הקרקע | הטייס, החניכים והמדריכים מתו כשהיו בדרכם לשיעור צניחה (חדשות, בעולם)ישראל גרוס
רב מקליפורניה קיבל קנסות של 5,000 דולר על תפילות ולימוד תורה בביתו | בתגובה הוא שוקל צעדים משפטיים (בעולם)אריה רוזן
הקואליציה מאיצה להעביר חוק הקפאת מעצרים לבני ישיבות • דיונים מרתוניים צפויים בימים שלישי ורביעי | הסנקציות הכלכליות נותרות בעינן (חדשות חרדים)דוד קליין
אזרח ישראלי בשנות ה-70 הותקף באכזריות בשטח A • הקשיש שודד, הוטח על הכביש ונאלץ לצעוד ברגל עד מעבר אליהו | המשטרה מזהירה: כניסה לשטחי הרשות מסכנת חיים (צבא וביטחון)ישראל כהן
רא"ל זמיר אישר תוכניות להמשך בפיקוד הצפון • "חיזבאללה מוכה וכלוא בתת-הקרקע" | המסר החד על רקע ההסכם ההיסטורי (צבא וביטחון)אליהו לוי
חברת בת חדשה של מספנות ישראל פיתחה מערכת יירוט ייעודית • פתרון לאיום רחפני הסיב האופטי החסינים לשיבוש | הדגמה מוצלחת בפני צה"ל (צבא וביטחון)אליהו לוי
שנתיים אחרי העימות שקטע את קריירתו, הנשיא לשעבר פותח במתקפה חריפה • כינה את טראמפ "לוזר", האשים בשחיתות בוטה ולעג לפארסת היריד בוושינגטון | "המסר שלי פשוט: קומו והמשיכו להילחם" (בעולם)ישראל גרוס
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