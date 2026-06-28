דיווח דרמטי: השיחות שתוכננו בין ארה"ב לאיראן בשוויץ בוטלו בעקבות חידוש הלחימה
לפי דיווח בעיתון ה'וול סטריט ג'ורנל', השיחות שתוכננו השבוע להתקיים בין ארה"ב לאיראן בשוויץ נדחו למועד לא ידוע | דחיית השיחות מתרחשת בעקבות חילופי האש בשבת והלילה (מדיני)
לפי דיווח בעיתון ה'וול סטריט ג'ורנל', השיחות שתוכננו השבוע להתקיים בין ארה"ב לאיראן בשוויץ נדחו למועד לא ידוע | דחיית השיחות מתרחשת בעקבות חילופי האש בשבת והלילה (מדיני)
ארה"ב ואיראן החליפו ביניהם מהלומות ב-48 השעות האחרונות, בעקבות מחלוקת על המשמעות מאחורי הניסוח של ההסכם | איראן מנסה לשלוט אקטיבית בהורמוז, ארה"ב מנסה לקחת את הורמוז - ולהעביר אותו לעומאן (סקירה)ישראל גראדווהל
אזרח קטרי נהרג ותושב ערבי נפצע מפגיעת רסיסי פעילות צבאית בים, כך לפי הודעה של משרד הפנים הקטארי | משרד הפנים הקטרי פתח בחקירת נסיבות היעלמותו ופגיעתו של כלי השיט, אך מסר כי האירוע התרחש כתוצאה מ"פעילות צבאית באזור" (מדיני)בבלי
ועדת החוקה של הליכוד, בראשות יו”ר הוועדה ויו”ר מרכז הליכוד, השר חיים כץ, אישרה היום פה אחד את קיום הבחירות המקדימות לראשות רשימת הליכוד לכנסת (חדשות)בבלי
החרדים כבר לא מאמינים לנתניהו: "שבענו מהבטחות, לא נקדם אף חוק" | ח"כ אורי מקלב בשערי כלא 10: קטרוג איום על מדינת ישראל | הקולות המאוכזבים מהשטח החרדי: "מי ידאג לנו? | לונדון זועמת על הקנאים: "מכשילים את הציבור" | דרמה בחסידות דארג: האדמו"ר קטע את חופשתו וחזר ארצה (מעייריב)איצלה כץ
לוחמי חטיבת גולני נתקלו במהלך הלילה במחבל חיזבאללה במרחב דיר סיראן שבדרום לבנון. בהיתקלות נפל סרן דוד חזות ז"ל ונפצע לוחם נוסף באורח קל. בתום סריקות נרחבות, אותר המחבל באחד המבנים הסמוכים לנקודת ההיתקלות וחוסל על ידי הכוחות. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צה"ל.צוות בבלי
סערה פרצה היום בעיצומו של הדיון על פיצול תפקיד היועמ"ש: יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, תקף בחריפות את המשנה ליועמ"שית, עו"ד ד"ר גיל לימון, והאשים את המערכת המשפטית בפגיעה באינטרס הציבורי | לימון השיב אש: "הממשלה הופכת פסיקות של בג"ץ לאינטרסים פוליטיים, כי לא נוח לה לאכוף את הדין" (פוליטי)בבלי
ראש הממשלה נתניהו אמר בישיבת הממשלה כי ישראל מתייחסת ברצינות רבה לקריאותיו החוזרות של ארדואן להכחדת מדינת ישראל. "כמעט לא עובר יום שארדואן לא קורא להכחדת מדינת ישראל. אם למדנו דבר אחד בהיסטוריה של עמנו - כשמישהו אומר שהוא מתכוון להכחיד אותך, תתייחס אליו ברצינות", אמר נתניהו. הוא הוסיף כי ישראל תפנה את תשומת ליבם של האמריקנים לאמירות אלו.צוות בבלי
דרמה תקציבית במשרד ראש הממשלה: הערב (א') צפוי נתניהו להכריע במאבק על תוספת של 45 מיליארד שקלים למערכת הביטחון. בעוד בצה"ל מדווחים על עיכובים בתשלומים לספקים ותעשיות, באוצר נדרשים לגשר על פער חסר תקדים שנוצר מאז מבצע "שאגת הארי" (צבא וביטחון)יוני גבאי ודניאל הרץ
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ