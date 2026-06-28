בבלי

ראש הממשלה נתניהו אמר בישיבת הממשלה כי ישראל מתייחסת ברצינות רבה לקריאותיו החוזרות של ארדואן להכחדת מדינת ישראל. "כמעט לא עובר יום שארדואן לא קורא להכחדת מדינת ישראל. אם למדנו דבר אחד בהיסטוריה של עמנו - כשמישהו אומר שהוא מתכוון להכחיד אותך, תתייחס אליו ברצינות", אמר נתניהו. הוא הוסיף כי ישראל תפנה את תשומת ליבם של האמריקנים לאמירות אלו.