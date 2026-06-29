הסעיף המפתיע בהסכם עם לבנון: האם רון ארד יובא לקבר ישראל?
ההסכם כולל התחייבות הדדית להחזרת שרידים ושחרור עצירים • 18 מחבלי חיזבאללה בשבי ישראלי | האם זו הזדמנות היסטורית? (צבא וביטחון)
ההסכם כולל התחייבות הדדית להחזרת שרידים ושחרור עצירים • 18 מחבלי חיזבאללה בשבי ישראלי | האם זו הזדמנות היסטורית? (צבא וביטחון)
כוחות צה"ל זיהו ירי לעבר מוצב בתל כודנא • תגובה מיידית במרגמות וארטילריה | האירוע הסתיים ללא נפגעים (צבא וביטחון)ישראל לוי
לאחר חילופי מהלומות צבאיים קשים במצר • טראמפ איים: "איראן לא תהיה קיימת" | הפסגה בדוחה כבר מחר? (בעולם)אליהו לוי
כוחות צה"ל השמידו תשתית תת-קרקעית בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. המתחם, שנבנה בטכנולוגיה איראנית, השתרע על פני למעלה מ-200 מטר באורך ו-25 מטר בעומק. בתוכו נמצאו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור שכוונו לשטח ישראל. הפעילות בוצעה על ידי כוחות החטיבה 551 ויחידות יהל"ם בפיקוד אוגדה 91.צוות בבלי
כוחות צה"ל השמידו מתחם תת-קרקעי שנבנה בטכנולוגיה איראנית בכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. המתחם היה באורך של למעלה מ-200 מטר ובעומק של למעלה מ-25 מטר. בתוכו נמצאו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור שכוונו לשטח ישראל. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול במרחב הבטחוני בדרום לבנון ולהסיר כל איום על כוחותיו.צוות בבלי
שורד השבי אור לוי תקף הערב בחריפות את השר סמוטריץ': "אם זה היה תלוי בך - לא היינו חוזרים עד היום. בשבילך אנחנו נזק אגבי" | לוי כתב: "אמרתי והפעם גם אצעק את זה. בצלאל סמוטריץ אתה בושה של שר בושה של אזרח ובושה של בן אדם" (בארץ)בני סולומון
פיקוד צפון עדכן הערב את תושבי האזור כי בשעות הקרובות עתיד להתרחש פיצוץ בעוצמה גבוהה באזור מרכז הגליל המערבי, במסגרת השלמת השמדת תשתיות אויב | פיקוד צפון עדכן כי בעקבות עוצמת הפיצוץ, ייתכן שיופעלו מערכות התרעה לרעידת אדמה | בצה"ל הדגישו כי אין מדובר ברעידת אדמה וכי לא נשקפת סכנה לתושבים (צבא)דניאל הרץ
ראש השב"כ דוד זיני לפתוח באופן מיידי בחקירה נגד חדשות 12 בחשד להדלפת פרטי מבצע "שאגת הארי" לכאורה | בידי גורמי הביטחון קיימים ממצאי מודיעין שעשויים להוביל לזהות המדליף | באגף החקירות בארגון מעבירים מסר חד-משמעי שלפיו לא תיפתח חקירה, למרות הוראתו של ראש השירות (חדשות)יאיר טוקר
באגף המודיעין ופיקוד הדרום העבירו לרמטכ"ל זמיר אזהרה לפיה הזרוע הצבאית של חמאס נערכת מחדש למלחמה | חמאס מייצר מאות מטענים וטילי נ"ט מידי חודש, מגייס מחבלים בני 18 עד 22 והחל לאחרונה לבצע אימונים למחבלי נוח'בה | בנוסף, ארגון הטרור מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מסיני ומשקם תשתיות תת קרקע ברחבי הרצועה (צבא)דוד הכהן
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