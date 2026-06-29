לאחר המהלומות ההדדיות: כך ארה"ב ואיראן מגיעות שוב לשולחן המשא ומתן

"בשבילך אנחנו נזק אגבי"

שורד השבי אור לוי תקף הערב בחריפות את השר סמוטריץ': "אם זה היה תלוי בך - לא היינו חוזרים עד היום. בשבילך אנחנו נזק אגבי" | לוי כתב: "אמרתי והפעם גם אצעק את זה. בצלאל סמוטריץ אתה בושה של שר בושה של אזרח ובושה של בן אדם" (בארץ)