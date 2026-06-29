לאחר שאוקראינה תקפה בתי זיקוק ברוסיה - פוטין נשבר: "תקופה קשה" 

בבלי

משרד החוץ הסורי פרסם הודעת גינוי נגד ישראל בעקבות אירועים בכפר עאבדין בדרום סוריה, קרוב לאגן הירמוך. לפי מקורות סורים, צה"ל ביצע ירי ארטילרי לעבר הכפר, מה שגרם לתושבים רבים לברוח מהאזור. קודם לכן נרשמו עימותים בין צעירים מהכפר לבין כוחות צה"ל. תושבים מהכפר ומכפרים נוספים עזבו את האזור יחד עם צאנם מחשש שייפגעו.