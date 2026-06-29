לאחר שאוקראינה תקפה בתי זיקוק ברוסיה - פוטין נשבר: "תקופה קשה"
מתקפות רחפנים פגעו בתשתיות אנרגיה מרכזיות, בזמן שמוסקבה מתמודדת עם מחסור בדלק, מגבלות חמורות על מכירות, ואיסורי יצוא מתרחבים - עדות ללחץ הגובר על הכלכלה הרוסית (בעולם)
מתקפות רחפנים פגעו בתשתיות אנרגיה מרכזיות, בזמן שמוסקבה מתמודדת עם מחסור בדלק, מגבלות חמורות על מכירות, ואיסורי יצוא מתרחבים - עדות ללחץ הגובר על הכלכלה הרוסית (בעולם)
אב ובנו חולצו בהצלחה על ידי כוחות חילוץ צרפתיים ואמריקנים לאחר חמישה ימים שהיו נתונים בין ההריסות בעקבות רעשי האדמה שפקדו את ונצואלה | בתום שעות מורטות עצבים חולצו השניים כשהם עייפים ותשושים אך בין החיים (בעולם)ישראל גראדווהל
משרד החוץ הסורי פרסם הודעת גינוי נגד ישראל בעקבות אירועים בכפר עאבדין בדרום סוריה, קרוב לאגן הירמוך. לפי מקורות סורים, צה"ל ביצע ירי ארטילרי לעבר הכפר, מה שגרם לתושבים רבים לברוח מהאזור. קודם לכן נרשמו עימותים בין צעירים מהכפר לבין כוחות צה"ל. תושבים מהכפר ומכפרים נוספים עזבו את האזור יחד עם צאנם מחשש שייפגעו.צוות בבלי
שני הרוגים, נעדרים ומאות משפחות שנותרו ללא קורת גג: רעידת האדמה הקשה שפקדה את צפון ונצואלה הותירה פגיעה קשה וכואבת בקרב הקהילה היהודית המקומית בקראקאס| מאות תושבים שבתיהם נהרסו או נפגעו קשות פונו למרכז קהילתי שבו הוקם מתחם חירום (יהדות, בעולם)יוסי נכטיגל
מזג האוויר ייעשה בהיר וחם מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ • בשירות המטאורולוגי פרסמו התרעות צהובות על עומסי חום בשלל אזורים, לצד 'התרעה אדומה' וחריגה בבקעה ובכנרות | ביום רביעי: הקלה קלה • התחזית המלאה (מזג האוויר)בבלי
"איש בל יעדר": אלפי בני תורה מבני עדות המזרח צפויים להתכנס הערב לעצרת תפילה וזעקה נגד מעצר תלמידי ישיבות | בראש העצרת: הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף (חרדים)ישי כהן
כוחות צה"ל זיהו ירי לעבר מוצב בתל כודנא • תגובה מיידית במרגמות וארטילריה | האירוע הסתיים ללא נפגעים (צבא וביטחון)ישראל לוי
לאחר חילופי מהלומות צבאיים קשים במצר • טראמפ איים: "איראן לא תהיה קיימת" | הפסגה בדוחה כבר מחר? (בעולם)אליהו לוי
ההסכם כולל התחייבות הדדית להחזרת שרידים ושחרור עצירים • 18 מחבלי חיזבאללה בשבי ישראלי | האם זו הזדמנות היסטורית? (צבא וביטחון)ישראל גרוס
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