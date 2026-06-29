הגנה אווירית לרומניה: כך 'רפאל' חותמת על עסקת המיליארדים הגדולה בתולדותיה
חברת רפאל תספק לצבא רומניה מערכות SPYDER מתקדמות • ההסכם נחתם בחסות ביקור נשיא המדינה ברומניה | העסקה הגדולה ביותר בתולדות החברה (צבא וביטחון)
חברת רפאל תספק לצבא רומניה מערכות SPYDER מתקדמות • ההסכם נחתם בחסות ביקור נשיא המדינה ברומניה | העסקה הגדולה ביותר בתולדות החברה (צבא וביטחון)
מחקר מקיף של חברת איתוראן מגלה: 58% מהגניבות בוצעו באמצעות התחברות לשקע הדיאגנוסטיקה • רכבים מגיעים מפתח תקווה לשטחי הרשות תוך 5-7 דקות בלבד | 227 חוליות גנבים נתפסו במחצית הראשונה של השנה (בארץ)דוד ישראלי
חיל האוויר תקף אמש שלוש מפקדות של חיזבאללה במרחבי נבטיה ומייפדון בדרום לבנון. התקיפות בוצעו בתגובה להמשך הפגיעה בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני. בתקיפה נוספת, כוחות היחידה הרב-מימדית תקפו משגר של חיזבאללה שניסה לפגוע בכוחות צה"ל. חיזבאללה פרסם הלילה כרוז מפורט ובו מנה את "ההפרות של צה"ל" בדרום לבנון, כולל תקיפות על בנייני מגורים בנבטיה ומייפדון ותקיפת כטב"ם בכפר פרון.צוות בבלי
צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל מארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שפשט לישראל בטבח שמחת תורה ולקח חלק בחטיפת אזרחים והחזקתם בשבי (חדשות)ב. ניסני
המוני בית ישראל יחלו לעלות החל מהערב (שני) לציון הקדוש של האור החיים זיע"א בהר הזיתים | ההכנות הלוגיסטיות לקליטת רבבות המתפללים הושלמו | גם השנה העלייה תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד ויופעל מערך קווים ייעודי מתוגבר להר הזיתים (חדשות)חזקי שטרן
לאור הפרת ההסכם ופגיעה בכוחות צה"ל במרחב הביטחוני, צה"ל תקף שלוש מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון | בנוסף, הושמד משגר של ארגון הטרור | תיעוד (חדשות)ב. ניסני
בזמן שצה"ל מנסה לגייס בכפיה את הציבור החרדי, ראש הישיבה בעלי אל"מ במיל' הרב אוהד תירוש חושף את המערכת מבפנים וקובע: "לא מאמין לאף מילה של הרמטכ"ל" | הבעיה היא לא כוח אדם אלא אובדן הטהרה, "לכו לחפש לוחמים בתל אביב לפני שאתם פונים לישיבות החרדיות" (חדשות בארץ)דני שפיץ
ראש הממשלה הגיע לדיון חריג נגד החלטת בית המשפט • הסנגור חדד: "זו השורה התחתונה - אנחנו על הקצה" | המשפט עובר ל-5 ימים בשבוע עד פרישת השופטת (משפט)דוד ישראלי
כוחות משטרה גדולים וחבלנים הוקפצו למסוף האוטובוסים ברחוב קהילות יעקב • החפץ החשוד התברר כטלפון נייד עטוף בסרט בידוד | הצירים נפתחו לתנועה (בארץ)משה כץ
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ