הגנה אווירית לרומניה: כך 'רפאל' חותמת על עסקת המיליארדים הגדולה בתולדותיה

20 שנה של שקרים

בזמן שצה"ל מנסה לגייס בכפיה את הציבור החרדי, ראש הישיבה בעלי אל"מ במיל' הרב אוהד תירוש חושף את המערכת מבפנים וקובע: "לא מאמין לאף מילה של הרמטכ"ל" | הבעיה היא לא כוח אדם אלא אובדן הטהרה, "לכו לחפש לוחמים בתל אביב לפני שאתם פונים לישיבות החרדיות" (חדשות בארץ)