בחסדי שמיים: שירות הביטחון הרוסי סיכל פיגוע הצתה בבית כנסת
אזרח רוסי תכנן להשליך בקבוקי תבערה לעבר בית הכנסת בעיר ירוסלב • במעצרו נמצאו מטעני הצתה מוכנים לשימוש ותיעוד של המקום | החשוד פעל בהנחיית מפעיל בסוריה ותכנן לברוח למזרח התיכון (בעולם)
אזרח רוסי תכנן להשליך בקבוקי תבערה לעבר בית הכנסת בעיר ירוסלב • במעצרו נמצאו מטעני הצתה מוכנים לשימוש ותיעוד של המקום | החשוד פעל בהנחיית מפעיל בסוריה ותכנן לברוח למזרח התיכון (בעולם)
הרכב השופטים הבהיר בדיון חריג כי הקושי להוכיח שוחד בתיק 4000 נותר בעינו • ראש הממשלה הגיע לבית המשפט למרות סיום עדותו | איתות דרמטי לפרקליטות (משפט)דוד ישראלי
הרמטכ"ל קיים הערכת מצב מודיעינית ומבצעית בסימן 1,000 ימים למתקפת שמחת תורה • הכנס נפתח בדקת דומייה ובהשמעת פקודת הקשר של אסף חממי ז"ל | "המנהיגות הקרבית והגבורה הובילו לניצחון בכל הגזרות" (צבא וביטחון)ישראל לוי
עיקולים קשים של העירייה על מפעילי הגניזה הובילו להשבתה מלאה • מודעות דרמטיות על המתקנים מתריעות: החל מהשבוע לא יאספו שקים | חשש ממפגע תברואתי ורוחני קשה (חדשות חרדים)חיים כהן
קבוצות אנטי-מהגריות דורשות עזיבה עד 30 ביוני • שני הרוגים ואלפי מהגרים במקלטים זמניים | גל פינויים חירום מתרחב ברחבי היבשת (בעולם)אליהו לוי
חברת רפאל תספק לצבא רומניה מערכות SPYDER מתקדמות • ההסכם נחתם בחסות ביקור נשיא המדינה ברומניה | העסקה הגדולה ביותר בתולדות החברה (צבא וביטחון)ישראל לוי
מחקר מקיף של חברת איתוראן מגלה: 58% מהגניבות בוצעו באמצעות התחברות לשקע הדיאגנוסטיקה • רכבים מגיעים מפתח תקווה לשטחי הרשות תוך 5-7 דקות בלבד | 227 חוליות גנבים נתפסו במחצית הראשונה של השנה (בארץ)דוד ישראלי
חיל האוויר תקף אמש שלוש מפקדות של חיזבאללה במרחבי נבטיה ומייפדון בדרום לבנון. התקיפות בוצעו בתגובה להמשך הפגיעה בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני. בתקיפה נוספת, כוחות היחידה הרב-מימדית תקפו משגר של חיזבאללה שניסה לפגוע בכוחות צה"ל. חיזבאללה פרסם הלילה כרוז מפורט ובו מנה את "ההפרות של צה"ל" בדרום לבנון, כולל תקיפות על בנייני מגורים בנבטיה ומייפדון ותקיפת כטב"ם בכפר פרון.צוות בבלי
צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל מארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שפשט לישראל בטבח שמחת תורה ולקח חלק בחטיפת אזרחים והחזקתם בשבי (חדשות)ב. ניסני
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ