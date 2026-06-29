משפט נתניהו: השופטים חוזרים וממליצים - "תמחקו את סעיף השוחד"

בבלי

חיל האוויר תקף אמש שלוש מפקדות של חיזבאללה במרחבי נבטיה ומייפדון בדרום לבנון. התקיפות בוצעו בתגובה להמשך הפגיעה בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני. בתקיפה נוספת, כוחות היחידה הרב-מימדית תקפו משגר של חיזבאללה שניסה לפגוע בכוחות צה"ל. חיזבאללה פרסם הלילה כרוז מפורט ובו מנה את "ההפרות של צה"ל" בדרום לבנון, כולל תקיפות על בנייני מגורים בנבטיה ומייפדון ותקיפת כטב"ם בכפר פרון.