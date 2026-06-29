נשיא איראן: 6 מיליארד דולר מנכסי איראן בקטר ישוחררו בקרוב

משבר הגניזה

עיקולים קשים של העירייה על מפעילי הגניזה הובילו להשבתה מלאה • מודעות דרמטיות על המתקנים מתריעות: החל מהשבוע לא יאספו שקים | חשש ממפגע תברואתי ורוחני קשה (חדשות חרדים)