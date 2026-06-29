נשיא איראן: 6 מיליארד דולר מנכסי איראן בקטר ישוחררו בקרוב
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הודיע כי 6 מיליארד דולר מתוך 12 מיליארד דולר של נכסי איראן המוחזקים בקטר ישוחררו ויועברו לטהרן. לדבריו, המאמצים להשבת יתרת הכספים נמשכים.
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הודיע כי 6 מיליארד דולר מתוך 12 מיליארד דולר של נכסי איראן המוחזקים בקטר ישוחררו ויועברו לטהרן. לדבריו, המאמצים להשבת יתרת הכספים נמשכים.
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