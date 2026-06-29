משרד הפנים מקדם: חוף נפרד חדש שיפעל כל השבוע
החוף החדש יחליף את חוף שרתון ויאוחד עם חוף הרצליה • מחיצה תחלק לגברים ונשים במקביל | מהלך היסטורי של מנכ"ל המשרד (חרדים)
החוף החדש יחליף את חוף שרתון ויאוחד עם חוף הרצליה • מחיצה תחלק לגברים ונשים במקביל | מהלך היסטורי של מנכ"ל המשרד (חרדים)
הגרסה המחודשת של ההאמר הגיעה לחטמ"ר ההרים • מנוע טורבו חדש ויכולות משופרות בשטח קיצוני | מבחן אמת בגבהים של למעלה מ-2,000 מטר (צבא וביטחון)ישראל לוי
הממשלה אישרה הארכת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף • צה"ל ופיקוד העורף ימשיכו להחזיק בסמכויות נרחבות | חרף ההבנות עם חיזבאללה (צבא וביטחון)אליהו לוי
הראשון לציון הגר"י יוסף שיגר מכתב בו התייחס להפגנת הציבור הספרדי הערב בבני ברק והזהיר את המשתתפים שלא לרדת לכביש 4 ולחסום כבישים: "להימנע מפעולות מחאה שאינה כדרכה של תורה" (חרדים)ישי כהן
נשיא איראן מאשר: 6 מיליארד דולר ישוחררו מנכסים מוקפאים בקטאר • טראמפ הבטיח: הכסף לצרכים הומניטריים בלבד | האם הכספים יועברו ישירות לטהרן? (בעולם)אליהו לוי
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הודיע כי 6 מיליארד דולר מתוך 12 מיליארד דולר של נכסי איראן המוחזקים בקטר ישוחררו ויועברו לטהרן. לדבריו, המאמצים להשבת יתרת הכספים נמשכים.צוות בבלי
הרכב השופטים הבהיר בדיון חריג כי הקושי להוכיח שוחד בתיק 4000 נותר בעינו • ראש הממשלה הגיע לבית המשפט למרות סיום עדותו | איתות דרמטי לפרקליטות (משפט)דוד ישראלי
הרמטכ"ל קיים הערכת מצב מודיעינית ומבצעית בסימן 1,000 ימים למתקפת שמחת תורה • הכנס נפתח בדקת דומייה ובהשמעת פקודת הקשר של אסף חממי ז"ל | "המנהיגות הקרבית והגבורה הובילו לניצחון בכל הגזרות" (צבא וביטחון)ישראל לוי
עיקולים קשים של העירייה על מפעילי הגניזה הובילו להשבתה מלאה • מודעות דרמטיות על המתקנים מתריעות: החל מהשבוע לא יאספו שקים | חשש ממפגע תברואתי ורוחני קשה (חדשות חרדים)חיים כהן
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