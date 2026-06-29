בבלי
מבזק קפיצת מדרגה טכנולוגית

ה'לביא' של צה"ל: כך הוא משנה את המציאות בחרמון

הגרסה המחודשת של ההאמר הגיעה לחטמ"ר ההרים • מנוע טורבו חדש ויכולות משופרות בשטח קיצוני | מבחן אמת בגבהים של למעלה מ-2,000 מטר (צבא וביטחון)

ישראל לוי בבלי
ה'לביא'
ה'לביא' | צילום: צילום: דובר צה"ל
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13:17
חוסר ודאות ביטחוני

למרות הפסקת האש: הממשלה מאריכה את 'המצב המיוחד בעורף'

הממשלה אישרה הארכת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף • צה"ל ופיקוד העורף ימשיכו להחזיק בסמכויות נרחבות | חרף ההבנות עם חיזבאללה (צבא וביטחון)

אליהו לוי
13:16
בתמיכת הרשויות המקומיות

משרד הפנים מקדם: חוף נפרד חדש שיפעל כל השבוע

החוף החדש יחליף את חוף שרתון ויאוחד עם חוף הרצליה • מחיצה תחלק לגברים ונשים במקביל | מהלך היסטורי של מנכ"ל המשרד (חרדים)

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שעות לההפגנה בבני ברק

הראש"ל הגר"י יוסף מזהיר את המפגינים: "לא לרדת לכביש 4 או לחסום כבישים" 

הראשון לציון הגר"י יוסף שיגר מכתב בו התייחס להפגנת הציבור הספרדי הערב בבני ברק והזהיר את המשתתפים שלא לרדת לכביש 4 ולחסום כבישים: "להימנע מפעולות מחאה שאינה כדרכה של תורה" (חרדים)

ישי כהן
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מזכר ההבנות

מליארדי דולרים בדרך לאיראן: הסכום העתק שטהרן תקבל מארה"ב

נשיא איראן מאשר: 6 מיליארד דולר ישוחררו מנכסים מוקפאים בקטאר • טראמפ הבטיח: הכסף לצרכים הומניטריים בלבד | האם הכספים יועברו ישירות לטהרן? (בעולם)

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בבלי

נשיא איראן: 6 מיליארד דולר מנכסי איראן בקטר ישוחררו בקרוב

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דרמה משפטית

משפט נתניהו: השופטים חוזרים וממליצים - "תמחקו את סעיף השוחד"

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משבר הגניזה

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חיים כהן
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