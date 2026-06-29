סקר הלמ"ס חושף: זו הסיבה שהציבור החרדי הוא המוגן ביותר בארץ
כמעט מליון אזרחים נפגעו מעבריינות בשנה האחרונה • עבירות הרשת מובילות, והאמון במשטרה קרס • אך הציבור החרדי נהנה מהגנה יוצאת דופן (חדשות)
כמעט מליון אזרחים נפגעו מעבריינות בשנה האחרונה • עבירות הרשת מובילות, והאמון במשטרה קרס • אך הציבור החרדי נהנה מהגנה יוצאת דופן (חדשות)
קצין משטרה שפיקד על חקירת השר בן גביר עזב את המשטרה באוגוסט • תוך זמן קצר קודם לתת-גונדר בשב"ס | מינוי שמעורר תהיות קשות (משטרה ופלילים)דוד קליין
דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הודיעה כי סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר יטוסו לדוחה לקיום פגישות בדרג בכיר עם איראן. לדבריה, איראן ביקשה לקיים פגישה עוד השבוע. בשולי הפגישות בדרג הבכיר יתקיימו גם שיחות בדרג טכני. לוויט הוסיפה כי ארה"ב עומדת במחויבויותיה במסגרת הפסקת האש, וכי בוצעו תקיפות נגד כלי שיט מסחריים שעליהן הגיבה וושינגטון. "אלימות תיענה באלימות" אמרה.צוות בבלי
הנשיא האמריקני הכריז על פגישה בבירת קטאר • איראן מכחישה: 'לא אושר דבר' | המתיחות נמשכת (בעולם)ישראל גרוס
הרשויות בטורקיה מפעילות כטב"מים לניטור נהגי מוניות • בלוגר זר חויב פי 20 מהמחיר האמיתי | המהלך הטכנולוגי חסר התקדים (בעולם)אליהו לוי
גורמי ביון מערביים חושפים: ארגון הטרור מנצל את התקופה לשיפור יכולות • מטרה: להגדיל טווחים ולשפר דיוק הטילים | על רקע איומים מתמשכים על ישראל (צבא וביטחון)אליהו לוי
צה"ל ושב"כ חיסלו בשבוע שעבר את המחבל אסמאעיל מצרי, אחראי הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של חמאס. מצרי היה דמות בכירה במנגנוני חמאס בחטיבה, ואחראי על קידום פעילות שנועדה לפגוע בחופש הפעולה של צה"ל ברצועה. במהלך המלחמה תיכלל מצרי את תחומי הביטחון והמודיעין המסכל בחטיבת רפיח ועסק בניסיון שיקום והתעצמות של הביטחון הצבאי במטרה לפגוע בכוחותינו. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי איראן פנתה בבקשה להיפגש. לדבריו, הפגישה תתקיים מחר בדוחה שבקטר.צוות בבלי
הגרסה המחודשת של ההאמר הגיעה לחטמ"ר ההרים • מנוע טורבו חדש ויכולות משופרות בשטח קיצוני | מבחן אמת בגבהים של למעלה מ-2,000 מטר (צבא וביטחון)ישראל לוי
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