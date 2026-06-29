בזמן שישראל עסוקה בלבנון ובאיראן: זו החזית שמנצלת את הזמן לטובתה

בבלי

צה"ל ושב"כ חיסלו בשבוע שעבר את המחבל אסמאעיל מצרי, אחראי הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של חמאס. מצרי היה דמות בכירה במנגנוני חמאס בחטיבה, ואחראי על קידום פעילות שנועדה לפגוע בחופש הפעולה של צה"ל ברצועה. במהלך המלחמה תיכלל מצרי את תחומי הביטחון והמודיעין המסכל בחטיבת רפיח ועסק בניסיון שיקום והתעצמות של הביטחון הצבאי במטרה לפגוע בכוחותינו. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.