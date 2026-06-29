אחרי שנים במוסד החינוך החב"די: רעיית ראש הממשלה פרשה לפנסיה
רעיית ראש הממשלה סיימה עבודתה בשירות הפסיכולוגי של עיריית ירושלים • ליוותה שנים את תלמידות המוסד החסידי | הראיון ההיסטורי ל'כפר חב"ד' והברכה מהרבי (חרדים)
רעיית ראש הממשלה סיימה עבודתה בשירות הפסיכולוגי של עיריית ירושלים • ליוותה שנים את תלמידות המוסד החסידי | הראיון ההיסטורי ל'כפר חב"ד' והברכה מהרבי (חרדים)
ועדת החוקה החלה לדון בחובת סימון תעמולת בחירות • מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות: 'כל אדם יכול לייצר בפלאפון תמונה שלי מצביע למפלגה מסוימת' | הצעד המשמעותי לקראת הבחירות לכנסת ה-26 (בארץ)יוני גבאי
ירון צנגאוקר, אבא של שורד השבי מתן צנגאוקר, נגד משרד הביטחון. בתביעה על סך חצי מיליון שקלים שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב, טוען האב כי הוחזק מסוגר במשך שעות וכי נמנע ממנו המפגש המיוחל עם בנו בהשפלה עמוקה: "התנהלות זו הובילה לאובדן הזדמנות משפחתית חד-פעמית" (משפט)משה כהן
משרד החוץ הטורקי פרסם הודעת גינוי לישראל בעקבות עימותים בין חיילי צה"ל לתושבי הכפר עאבדין בדרום סוריה. העימותים החלו לאחר שצה"ל ביצע ירי ארטילרי לעבר הכפר באזור אגן הירמוך, מה שגרם לבריחת תושבים רבים. טורקיה קראה לקהילה הבינלאומית לפעול להפסקת מה שהיא מכנה "תוקפנות ישראלית".צוות בבלי
לפיד תקף את הדיווחים על מפלגת גנץ והנדל • כחול לבן השיבו בחריפות: "מי שעשה חישובים ב-7 באוקטובר אין לו מקום" | המתיחות הפוליטית מתחדדת (פוליטי מדיני)דוד קליין
מה שהתחיל כטיול בית ספר רגיל בשדה בנורווגיה הפך לתגלית ארכיאולוגית נדירה: תלמיד כיתה א' הבחין במשהו חלוד שבצבץ מהאדמה, והוביל את החוקרים לחרב עתיקה, כנראה מתקופת המעבר שבין התקופה המרובינגית לראשית עידן הוויקינגים.אבישי לוי
תושבי בית שמש ומושב נחם הגישו ערר נגד היתר בנייה למפעל בטון • המפעל יוקם במרחק מאות מטרים מבתי מגורים | "היתר שנולד בחטא" (בארץ)משה כץ
אייל אשל קטע את דברי השר בטקס הנחת אבן פינה בקיבוץ עין השלושה • "רוני נשרפה בחמל - אתה לא מגן עליי" | המהומה שהתפרצה בעוטף (בארץ)דוד קליין
יו"ר 'הדמוקרטים' מציג תוכנית מדינית שמאלית קיצונית • הסכם גרעין חדש עם איראן, נסיגה לקו הרכסים בצפון והכרה בשלטון פלסטיני בעזה | המהלכים שיעצבו את המזרח התיכון (פוליטי מדיני)דוד קליין
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