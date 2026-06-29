בבלי
מבזק סערה

"בושה של בן אדם, תרד מהבמה": כך קיבלו תושבי העוטף את שר האוצר בטקס החגיגי

אייל אשל קטע את דברי השר בטקס הנחת אבן פינה בקיבוץ עין השלושה • "רוני נשרפה בחמל - אתה לא מגן עליי" | המהומה שהתפרצה בעוטף (בארץ)

דוד קליין בבלי
סמוטריץ' בנאומו
סמוטריץ' בנאומו | צילום: צילום מסך
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מבזקים נוספים

17:45
"כל אחד יכול לעשות בנייד הכל"

המהפכה שתשנה את הבחירות: הכנסת מכינה חוק נגד תעמולת AI מזויפת

ועדת החוקה החלה לדון בחובת סימון תעמולת בחירות • מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות: 'כל אדם יכול לייצר בפלאפון תמונה שלי מצביע למפלגה מסוימת' | הצעד המשמעותי לקראת הבחירות לכנסת ה-26 (בארץ)

יוני גבאי
17:43
אירוע כואב

"החזיקו אותי כמו חיה בהסגר": אבא של מתן צנגאוקר בתביעת ענק

ירון צנגאוקר, אבא של שורד השבי מתן צנגאוקר, נגד משרד הביטחון. בתביעה על סך חצי מיליון שקלים שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב, טוען האב כי הוחזק מסוגר במשך שעות וכי נמנע ממנו המפגש המיוחל עם בנו בהשפלה עמוקה: "התנהלות זו הובילה לאובדן הזדמנות משפחתית חד-פעמית" (משפט)

משה כהן
17:13
בבלי

טורקיה מגנה את ישראל בעקבות עימותים בדרום סוריה

משרד החוץ הטורקי פרסם הודעת גינוי לישראל בעקבות עימותים בין חיילי צה"ל לתושבי הכפר עאבדין בדרום סוריה. העימותים החלו לאחר שצה"ל ביצע ירי ארטילרי לעבר הכפר באזור אגן הירמוך, מה שגרם לבריחת תושבים רבים. טורקיה קראה לקהילה הבינלאומית לפעול להפסקת מה שהיא מכנה "תוקפנות ישראלית".

צוות בבלי
17:03
סערה באופוזיציה

"חבר מפלגת ביחד" - כך בני גנץ מגיב לדבריו של לפיד בישיבת הסיעה

לפיד תקף את הדיווחים על מפלגת גנץ והנדל • כחול לבן השיבו בחריפות: "מי שעשה חישובים ב-7 באוקטובר אין לו מקום" | המתיחות הפוליטית מתחדדת (פוליטי מדיני)

דוד קליין
16:55
בת יותר מאלף שנה

בן 6 יצא לטיול כיתתי - וגילה מציאה ארכיאולוגית בת אלף שנה

מה שהתחיל כטיול בית ספר רגיל בשדה בנורווגיה הפך לתגלית ארכיאולוגית נדירה: תלמיד כיתה א' הבחין במשהו חלוד שבצבץ מהאדמה, והוביל את החוקרים לחרב עתיקה, כנראה מתקופת המעבר שבין התקופה המרובינגית לראשית עידן הוויקינגים.

אבישי לוי
16:53
המערכה על הסביבה

"נולד בחטא": תושבי בית שמש יוצאים למאבק נגד מפעל הבטון

תושבי בית שמש ומושב נחם הגישו ערר נגד היתר בנייה למפעל בטון • המפעל יוקם במרחק מאות מטרים מבתי מגורים | "היתר שנולד בחטא" (בארץ)

משה כץ
16:30
"חזון מדיני"

תוכנית 100 הימים של גולן: הסכם גרעין עם איראן, נסיגות והכרה בממשלה פלסטינית

יו"ר 'הדמוקרטים' מציג תוכנית מדינית שמאלית קיצונית • הסכם גרעין חדש עם איראן, נסיגה לקו הרכסים בצפון והכרה בשלטון פלסטיני בעזה | המהלכים שיעצבו את המזרח התיכון (פוליטי מדיני)

דוד קליין
16:14
"ביי שרה"

אחרי שנים במוסד החינוך החב"די: רעיית ראש הממשלה פרשה לפנסיה

רעיית ראש הממשלה סיימה עבודתה בשירות הפסיכולוגי של עיריית ירושלים • ליוותה שנים את תלמידות המוסד החסידי | הראיון ההיסטורי ל'כפר חב"ד' והברכה מהרבי (חרדים)

דוד קליין
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