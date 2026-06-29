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"חבר מפלגת ביחד" - כך בני גנץ מגיב לדבריו של לפיד בישיבת הסיעה

לפיד תקף את הדיווחים על מפלגת גנץ והנדל • כחול לבן השיבו בחריפות: "מי שעשה חישובים ב-7 באוקטובר אין לו מקום" | המתיחות הפוליטית מתחדדת (פוליטי מדיני)

דוד קליין • בבלי • י"ד בתמוז | 29.06.26 17:03