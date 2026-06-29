המהפכה שתשנה את הבחירות: הכנסת מכינה חוק נגד תעמולת AI מזויפת

אירוע כואב

ירון צנגאוקר, אבא של שורד השבי מתן צנגאוקר, נגד משרד הביטחון. בתביעה על סך חצי מיליון שקלים שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב, טוען האב כי הוחזק מסוגר במשך שעות וכי נמנע ממנו המפגש המיוחל עם בנו בהשפלה עמוקה: "התנהלות זו הובילה לאובדן הזדמנות משפחתית חד-פעמית" (משפט)