כ"ץ: טראמפ מנע קריסת חיזבאללה, סכנת פלישה עדיין קיימת
שר הביטחון ישראל כ"ץ טען בתדריך לכתבים צבאיים כי טראמפ מנע הנחתת מכה עצומה על חיזבאללה בכל לבנון. "טראמפ קשר בין איראן ללבנון כי רצה לסגור הסכם עם טהרן" אמר. כ"ץ חשף כי המנהרה שהושמדה אתמול לא הייתה מוכרת קודם, וכי נמצאו מנהרות שלא נראו כמותן בשום מקום. לדבריו, סכנת הפלישה לישראל מלבנון עדיין קיימת - ישנם 1,200 מחבלי חיזבאללה מהגדר ועד הליטני. כ"ץ הודיע למפקד פיקוד המרכז האמריקני כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון בעזה, סוריה ולבנון. לגבי איראן, כ"ץ אמר כי הלחימה תתחדש או כי טראמפ יחליט שהמו"מ מוצה, או שאיראן תירה על ישראל.