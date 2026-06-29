בג"ץ קיבל את העתירות נגד מבקר המדינה: "פעל בחוסר סמכות בחקירת מחדלי ה-7 באוקטובר"
השופטים קיבלו פה אחד שתי עתירות נגד הליכי הביקורת • ארבעה דו"חות מרכזיים נעצרו לחלוטין | פגם חמור בזכות הטיעון (משפט)
השופטים קיבלו פה אחד שתי עתירות נגד הליכי הביקורת • ארבעה דו"חות מרכזיים נעצרו לחלוטין | פגם חמור בזכות הטיעון (משפט)
שר המשפטים מתייחס לראשונה להמלצת השופטים למחוק את סעיף השוחד • "תשע שנים היו לרשויות אכיפת החוק להעמיד הוכחות" | קריאה לחנינה או ביטול המשפט | צפו בדבריו (חוק ומשפט)קובי אטינגר
נשיא המדינה הרצוג נשא נאום היסטורי בפרלמנט הרומני • הטיח באיראן והזהיר מפני שאיפתה הגרעינית | "מזכר ההבנות עם לבנון - פריצת דרך משמעותית" (פוליטי מדיני)יוסי נכטיגל
שר הביטחון ישראל כ"ץ טען בתדריך לכתבים צבאיים כי טראמפ מנע הנחתת מכה עצומה על חיזבאללה בכל לבנון. "טראמפ קשר בין איראן ללבנון כי רצה לסגור הסכם עם טהרן" אמר. כ"ץ חשף כי המנהרה שהושמדה אתמול לא הייתה מוכרת קודם, וכי נמצאו מנהרות שלא נראו כמותן בשום מקום. לדבריו, סכנת הפלישה לישראל מלבנון עדיין קיימת - ישנם 1,200 מחבלי חיזבאללה מהגדר ועד הליטני. כ"ץ הודיע למפקד פיקוד המרכז האמריקני כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון בעזה, סוריה ולבנון. לגבי איראן, כ"ץ אמר כי הלחימה תתחדש או כי טראמפ יחליט שהמו"מ מוצה, או שאיראן תירה על ישראל.צוות בבלי
השר כ"ץ הזהיר בתדרוך היום לכתבים: "מחר אנחנו יכולים להיות במלחמה עם איראן" | נתניהו פירט את התכתיב שהוצע לו: "מה זה התכתיב של חמאס? צא מהרצועה - תקבל את כולם. אמרו: "זה יכול להיות ניצחון גדול'. אמרתי: 'איזה ניצחון זה? זו תבוסה" (חדשות)בבלי
ועדת החוקה החלה לדון בחובת סימון תעמולת בחירות • מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות: 'כל אדם יכול לייצר בפלאפון תמונה שלי מצביע למפלגה מסוימת' | הצעד המשמעותי לקראת הבחירות לכנסת ה-26 (בארץ)יוני גבאי
ירון צנגאוקר, אבא של שורד השבי מתן צנגאוקר, נגד משרד הביטחון. בתביעה על סך חצי מיליון שקלים שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב, טוען האב כי הוחזק מסוגר במשך שעות וכי נמנע ממנו המפגש המיוחל עם בנו בהשפלה עמוקה: "התנהלות זו הובילה לאובדן הזדמנות משפחתית חד-פעמית" (משפט)משה כהן
משרד החוץ הטורקי פרסם הודעת גינוי לישראל בעקבות עימותים בין חיילי צה"ל לתושבי הכפר עאבדין בדרום סוריה. העימותים החלו לאחר שצה"ל ביצע ירי ארטילרי לעבר הכפר באזור אגן הירמוך, מה שגרם לבריחת תושבים רבים. טורקיה קראה לקהילה הבינלאומית לפעול להפסקת מה שהיא מכנה "תוקפנות ישראלית".צוות בבלי
לפיד תקף את הדיווחים על מפלגת גנץ והנדל • כחול לבן השיבו בחריפות: "מי שעשה חישובים ב-7 באוקטובר אין לו מקום" | המתיחות הפוליטית מתחדדת (פוליטי מדיני)דוד קליין
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