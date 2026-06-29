סוכות ניצח: האלוף במיל' ישלם על האשמת השווא בטבח 7/10

פעל בחוסר סמכות?

משרד המבקר משיב לפסיקת בג"ץ מוקדם יותר היום וכותב: "הצורך בפעולה זו התעצם במהלך 33 החודשים שחלפו, אשר במהלכם לא התקיימה ולו פעולת בדיקה אחת על ידי גורם אובייקטיבי ובלתי תלוי, מלבד משרד מבקר המדינה, אשר פעל בהתאם לתכנית ביקורת שאושרה אך באפריל 2025 בפסק דין של בג"ץ" (משפט)