בבלי
מבזק מתקפה על בני הישיבות

הייעוץ המשפטי נגד הקפאת המעצרים: "זה סעיף חנינה למשתמטים" 

הייעוץ המשפטי של ועדת חו"ב קבע כי הצעת החוק להקפאת מעצרי חייבי גיוס חורגת ממטרתה ומהווה "סעיף חנינה" למלש"בים (בארץ)

משה בשן בבלי
הייעוץ המשפטי נגד הקפאת המעצרים: "זה סעיף חנינה למשתמטים" 
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22:44
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כמעט עימות פיזי ומבוכה לקואליציה: החוק נפל בעקבות החרם החרדי | צפו

מליאת הכנסת דחתה הצעת חוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי נוח'בה | הסיעות החרדיות החרימו את ההצבעה (בארץ)

בבלי
22:37
בבלי

טראמפ מנמיך ציפיות מפגישת דוחה — איראן: ארה"ב ביקשה להיפגש

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הנמיך ציפיות מהפגישה המתוכננת עם איראן בדוחה. "הפגישה בדוחה עשויה להיות חשובה, ואולי לא. נגלה בהמשך" אמר. במקביל, פרופסור מחמד מרנדי, חבר משלחת המו"מ האיראנית, סתר את גרסת טראמפ וטען כי הבקשה להיפגש הגיעה מצד ממשל טראמפ ולא מאיראן. לדבריו, איראן לא משגרת משלחת לפגישה כזו.

צוות בבלי
21:12
בבלי

צה"ל השלים איטום מנהרה באורך 16 ק"מ ברפיח - בה הוחזק הדר גולדין ז"ל

כוחות צה"ל ויחידת יהל"ם השלימו איטום תוואי תת קרקעי באורך 16 קילומטרים בדרום רפיח, בו הוחזק סגן הדר גולדין ז"ל בשנים האחרונות. האיטום נמשך שלושה חודשים ובוצע באמצעות למעלה מ-30,000 קוב בטון. התוואי כלל כ-80 חדרי שהייה, שימש כמרכז פיקוד ושליטה של חמאס ושל מח"ט רפיח לקידום מתווי טרור. המנהרה הייתה ממוקמת בסמוך לציר פילדלפי ועברה מתחת לשכונת מגורים, מסגדים, גני ילדים, מרפאות ובית ספר של אונר"א.

צוות בבלי
21:01
פעל בחוסר סמכות?

"שלוש שנים ועדיין אין תשובות": מבקר המדינה מגיב לפסק של בג"ץ נגדו

משרד המבקר משיב לפסיקת בג"ץ מוקדם יותר היום וכותב: "הצורך בפעולה זו התעצם במהלך 33 החודשים שחלפו, אשר במהלכם לא התקיימה ולו פעולת בדיקה אחת על ידי גורם אובייקטיבי ובלתי תלוי, מלבד משרד מבקר המדינה, אשר פעל בהתאם לתכנית ביקורת שאושרה אך באפריל 2025 בפסק דין של בג"ץ" (משפט)

בני סולומון
21:01
לאחר הפסיקה השנויה במחלוקת

מבקר המדינה נגד שופטי בג"ץ: "הציבור נותר בלי תשובות"

בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעניין דוחות הביקורת על אירועי שבעה באוקטובר, מבקר המדינה מודיע כי ארבעה דוחות יושלמו ויפורסמו – ובהם הדוח על מסיבת רעים וההגנה על ערי הדרום – בעוד שהעבודה על ארבעה דוחות אחרים תיעצר כליל. המשרד תוקף: "השאלות הקשות עדיין מרחפות באוויר" (משפט)

משה כהן
21:00
משהו לא תקין

מקרון החזיר את משקפי השמש בפגישה עם הסולטן; הגולשים: "הוא שוב חטף מבריז'יט?"

נשיא צרפת עמנואל מקרון נצפה שוב היום מרכיב את משקפי השמש המפורסמות שלו | בפעם הקודמת הרכיב מקרון משקפי שמש לאחר שטף דם שנוצר לו בארובת העין, הגולשים לא ויתרו לו גם הפעם (מעניין)

ישראל גראדווהל
21:00
סיום משימה היסטורית

נאטם לצמיתות: התוואי התת-קרקעי בו הוחזק הדר גולדין ז"ל | צפו בתיעוד

כוחות ההנדסה השלימו איטום התוואי התת-קרקעי בדרום רפיח • 16 קילומטרים של מנהרות, 80 חדרי שהייה ו-30,000 קוב בטון | תיעוד מהסיום המרגש של המשימה ההיסטורית (צבא וביטחון)

ב. ניסני
20:36
חטפה מכה כפולה

האלמנה נשארה בלי כלום: הצוואה המפתיעה נחשפה בבית המשפט

דרמה בבית המשפט לענייני משפחה: השופטת דחתה את תביעת האלמנה ואישרה צוואה שהדירה אותה מכל רכוש המנוח. בשיא הדיון נחשפו התכתבויות שחשפו את כוונותיו האמיתיות – והאלמנה אף חויבה לשלם הוצאות משפט בסך 30,000 שקלים (חוק ומשפט)

דניאל הרץ
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