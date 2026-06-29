הייעוץ המשפטי נגד הקפאת המעצרים: "זה סעיף חנינה למשתמטים"
הייעוץ המשפטי של ועדת חו"ב קבע כי הצעת החוק להקפאת מעצרי חייבי גיוס חורגת ממטרתה ומהווה "סעיף חנינה" למלש"בים (בארץ)
הייעוץ המשפטי של ועדת חו"ב קבע כי הצעת החוק להקפאת מעצרי חייבי גיוס חורגת ממטרתה ומהווה "סעיף חנינה" למלש"בים (בארץ)
מליאת הכנסת דחתה הצעת חוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי נוח'בה | הסיעות החרדיות החרימו את ההצבעה (בארץ)בבלי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הנמיך ציפיות מהפגישה המתוכננת עם איראן בדוחה. "הפגישה בדוחה עשויה להיות חשובה, ואולי לא. נגלה בהמשך" אמר. במקביל, פרופסור מחמד מרנדי, חבר משלחת המו"מ האיראנית, סתר את גרסת טראמפ וטען כי הבקשה להיפגש הגיעה מצד ממשל טראמפ ולא מאיראן. לדבריו, איראן לא משגרת משלחת לפגישה כזו.צוות בבלי
כוחות צה"ל ויחידת יהל"ם השלימו איטום תוואי תת קרקעי באורך 16 קילומטרים בדרום רפיח, בו הוחזק סגן הדר גולדין ז"ל בשנים האחרונות. האיטום נמשך שלושה חודשים ובוצע באמצעות למעלה מ-30,000 קוב בטון. התוואי כלל כ-80 חדרי שהייה, שימש כמרכז פיקוד ושליטה של חמאס ושל מח"ט רפיח לקידום מתווי טרור. המנהרה הייתה ממוקמת בסמוך לציר פילדלפי ועברה מתחת לשכונת מגורים, מסגדים, גני ילדים, מרפאות ובית ספר של אונר"א.צוות בבלי
משרד המבקר משיב לפסיקת בג"ץ מוקדם יותר היום וכותב: "הצורך בפעולה זו התעצם במהלך 33 החודשים שחלפו, אשר במהלכם לא התקיימה ולו פעולת בדיקה אחת על ידי גורם אובייקטיבי ובלתי תלוי, מלבד משרד מבקר המדינה, אשר פעל בהתאם לתכנית ביקורת שאושרה אך באפריל 2025 בפסק דין של בג"ץ" (משפט)בני סולומון
בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעניין דוחות הביקורת על אירועי שבעה באוקטובר, מבקר המדינה מודיע כי ארבעה דוחות יושלמו ויפורסמו – ובהם הדוח על מסיבת רעים וההגנה על ערי הדרום – בעוד שהעבודה על ארבעה דוחות אחרים תיעצר כליל. המשרד תוקף: "השאלות הקשות עדיין מרחפות באוויר" (משפט)משה כהן
נשיא צרפת עמנואל מקרון נצפה שוב היום מרכיב את משקפי השמש המפורסמות שלו | בפעם הקודמת הרכיב מקרון משקפי שמש לאחר שטף דם שנוצר לו בארובת העין, הגולשים לא ויתרו לו גם הפעם (מעניין)ישראל גראדווהל
כוחות ההנדסה השלימו איטום התוואי התת-קרקעי בדרום רפיח • 16 קילומטרים של מנהרות, 80 חדרי שהייה ו-30,000 קוב בטון | תיעוד מהסיום המרגש של המשימה ההיסטורית (צבא וביטחון)ב. ניסני
דרמה בבית המשפט לענייני משפחה: השופטת דחתה את תביעת האלמנה ואישרה צוואה שהדירה אותה מכל רכוש המנוח. בשיא הדיון נחשפו התכתבויות שחשפו את כוונותיו האמיתיות – והאלמנה אף חויבה לשלם הוצאות משפט בסך 30,000 שקלים (חוק ומשפט)דניאל הרץ
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