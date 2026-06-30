מחדל או תקלה? טלפון צה"לי מוצפן נפל לידיים סוריות
במרכזו של מחוז דרעא הסורי, מכשיר ניווט מסווג של צה"ל שהושאר בשטח הפך למוקד עניין בינלאומי לאחר שסרטוניו הופצו ברשתות החברתיות (חדשות בארץ)
במרכזו של מחוז דרעא הסורי, מכשיר ניווט מסווג של צה"ל שהושאר בשטח הפך למוקד עניין בינלאומי לאחר שסרטוניו הופצו ברשתות החברתיות (חדשות בארץ)
דובר משרד החוץ הקטרי הודיע כי ויטקוף וקושנר יגיעו לקטר להיפגש עם מתווכים ולדון בהתקדמות המשא ומתן עם איראן. לעומתו, דובר משרד החוץ האיראני הכחיש: "אין לנו כל תוכנית להיפגש בימים הקרובים עם אמריקאים בכל דרג שהוא". לגבי הכספים המוקפאים: הדובר הקטרי אמר ש-6 מיליארד דולר טרם הועברו לטהרן והעברתם תתבצע בהסכמה, בעוד הדובר האיראני טען שיישום הסעיף "נמצא בעיצומו". איראן הבהירה כי פינוי המוקשים ממצר הורמוז הוא באחריותה הבלעדית ללא התערבות צרפת.צוות בבלי
מקורות לבנוניים מדווחים כי בעקבות פיצוץ אדיר שביצע צה"ל במג'דל זון שבלבנון להשמדת תשתית חזבאללה, נפערה תהום שחוצה את הכפר לשני חלקים. נביה ברי, יו"ר הפרלמנט הלבנוני וראש תנועת אמל השיעית, התלונן בפני פוליטיקאי לבנוני: "הם (הישראלים) חצו את מג'דל זון לשניים".צוות בבלי
צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל מהג'יהאד האסלאמי שלקח חלק בהחזקת חטופים ופיקד על מחבלים בטבח ה-7 באוקטובר (צבא)ב. ניסני
ראש הרשות השופטת באיראן מאשר כי חלק מהאסירים שנמלטו במהלך הלחימה עדיין לא נתפסו • הודאה חריגה החושפת את חולשת מנגנוני הביטחון | כלא אווין נחשב לסמל הדיכוי של המשטר האיראני (בעולם)מישאל לוי
התשובה הטכנולוגית לאיום שהפך למכת מדינה: משרד הביטחון חתם על עסקת ענק לרכישת מאות מכ"מים מתקדמים מתוצרת חברת "מאגוס", שיעניקו ללוחמים בשטח יכולת גילוי, סיווג וסינון רחפנים מדויקת באמצעות בינה מלאכותית. כל הפרטים. (תקיפה והגנה)דוד הכהן וב. ניסני
מחקר בינלאומי חדשני במימון מועצת המחקר האירופית, ישלב בדיקות כימיות ובינה מלאכותית כדי להתחקות אחר מקורם של הכתבים, שנחשבים לתגלית הגדולה ביותר של המאה ה-20 | המחקר ייצור מסד נתונים חסר תקדים על ההרכב הכימי של מגילות מדבר יהודה (חדשות)מישאל לוי
בשיא גל החום האחרון, ברקים אדירים היכו ישירות בקצה המגדל במהלך סופת רעמים עוצמתית - מגדל האייפל פשוט "צמח" ב-10 סנטימטרים אל מול עיניהם המשתאות של התיירים (חדשות בעולם)דני שפיץ
צה"ל ושב"כ תקפו בדרום רצועת עזה לפני יומיים וחיסלו את המחבל טלאל ג'אבר מחמד עבד אלעאל, בעל תפקידים בכירים בארגון הטרור גא"פ. עבד אלעאל פיקד על חוליית מחבלים שפשטה לישראל והשתתפה בטבח ה-7 באוקטובר. לאורך המלחמה, הוא לקח חלק בהחזקת החטופים שהיו בידי גא"פ בדרום הרצועה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
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