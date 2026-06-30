מחדל או תקלה? טלפון צה"לי מוצפן נפל לידיים סוריות 

בבלי

דובר משרד החוץ הקטרי הודיע כי ויטקוף וקושנר יגיעו לקטר להיפגש עם מתווכים ולדון בהתקדמות המשא ומתן עם איראן. לעומתו, דובר משרד החוץ האיראני הכחיש: "אין לנו כל תוכנית להיפגש בימים הקרובים עם אמריקאים בכל דרג שהוא". לגבי הכספים המוקפאים: הדובר הקטרי אמר ש-6 מיליארד דולר טרם הועברו לטהרן והעברתם תתבצע בהסכמה, בעוד הדובר האיראני טען שיישום הסעיף "נמצא בעיצומו". איראן הבהירה כי פינוי המוקשים ממצר הורמוז הוא באחריותה הבלעדית ללא התערבות צרפת.