המפגש בדוחה: רשימת הדרישות המפורטת שאיראן שלחה למתווכים
טהרן דורשת שליטה מלאה במצר הורמוז והחזרת מיליארדים ללא תנאים • סגן שר החוץ מכחיש את טראמפ: 'אין משא ומתן מתוכנן' | המתיחות הדיפלומטית מגיעה לשיא (בעולם)
טהרן דורשת שליטה מלאה במצר הורמוז והחזרת מיליארדים ללא תנאים • סגן שר החוץ מכחיש את טראמפ: 'אין משא ומתן מתוכנן' | המתיחות הדיפלומטית מגיעה לשיא (בעולם)
אזרח אמריקאי כבן 20 נעצר בירושלים בחשד למגע עם סוכן זר • צילם אתרים רגישים וקיבל תשלומים כספיים | השב"כ והמשטרה חושפים פרטים מזעזעים (צבא וביטחון)ישראל לוי
מקורות לבנוניים מדווחים כי צבא לבנון נכנס היום לביקור בכפר מג'דל זון, שם פוצץ צה"ל לפני יומיים תשתית תת קרקעית גדולה. נביה ברי, יו"ר הפרלמנט הלבנוני וראש תנועת אמל השיעית, התלונן בפני פוליטיקאי לבנוני: "הישראלים פוצצו כפר לפני יומיים וחצו אותו לשניים".צוות בבלי
הפשיטות הליליות ב"אזור הירוק" חשפו הררי מזומנים ומטילי זהב שנקברו עמוק מתחת לאדמה בבתי בכירים עיראקים | מאחורי מסע המעצרים הדרמטי מסתתר מאבק כוחות אכזרי המפרק את מוקדי הכוח של הממשל הקודם (בעולם)דני שפיץ
בית המשפט העליון בארצות הברית צפוי לתת היום פסק דין דרמטי בנוגע לזכות לאזרחות אוטומטית לכל תינוק שנולד על אדמת ארה"ב | טראמפ מנסה לשנות את התיקון ה-14 לחוקה האמריקנית ולתת לו פרשנות מחודשת, אך ערכאה נמוכה יותר פסקה נגדו (בעולם)ישראל גרוס
דוח חסר תקדים של מבקר המדינה: מחדל ניהולי ומבצעי ב-7 באוקטובר הוביל לעיכובים קריטיים בפינוי פצועים. חוסר שימוש בטכנולוגיה קיימת ותיאום לקוי בין צה"ל למד"א מנעו הצלת חיים של רבים בזירות הלחימה (בארץ)יוני גבאי ודניאל הרץ
צה"ל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את עלי כאיד מחמד סתיתאן, מפקד מחלקת נוח'בה בארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. כאיד פשט לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר, ולאורך המלחמה ניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. המחבל חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
דובר משרד החוץ הקטרי הודיע כי ויטקוף וקושנר יגיעו לקטר להיפגש עם מתווכים ולדון בהתקדמות המשא ומתן עם איראן. לעומתו, דובר משרד החוץ האיראני הכחיש: "אין לנו כל תוכנית להיפגש בימים הקרובים עם אמריקאים בכל דרג שהוא". לגבי הכספים המוקפאים: הדובר הקטרי אמר ש-6 מיליארד דולר טרם הועברו לטהרן והעברתם תתבצע בהסכמה, בעוד הדובר האיראני טען שיישום הסעיף "נמצא בעיצומו". איראן הבהירה כי פינוי המוקשים ממצר הורמוז הוא באחריותה הבלעדית ללא התערבות צרפת.צוות בבלי
במרכזו של מחוז דרעא הסורי, מכשיר ניווט מסווג של צה"ל שהושאר בשטח הפך למוקד עניין בינלאומי לאחר שסרטוניו הופצו ברשתות החברתיות (חדשות בארץ)ישראל לוי
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