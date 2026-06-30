"כולם שיקרו מאחורי גבי": דוד ביטן סיים להעיד במשפטו הפלילי
דרמה בבית המשפט: ח"כ דוד ביטן חתם 10 חודשים מתישים על דוכן העדים ודחה את כל אישומי השוחד. כיצד הסביר את קוד ה"מע"מ" שהוקלט, ומדוע התביעה בטוחה שקו ההגנה שלו "אינו סביר"? (משפט)
דרמה בבית המשפט: ח"כ דוד ביטן חתם 10 חודשים מתישים על דוכן העדים ודחה את כל אישומי השוחד. כיצד הסביר את קוד ה"מע"מ" שהוקלט, ומדוע התביעה בטוחה שקו ההגנה שלו "אינו סביר"? (משפט)
מבלי לאבחן את דונלד טראמפ, ניתן לזהות בדמותו הציבורית שלושה צרכים בולטים מאוד: לשלוט, להיתפס כמנצח, ולעולם לא להיראות מושפל | הוא נוטה להפוך את הפוליטיקה לזירת עימות אישית. הוא אינו רוצה רק להשיג תוצאה, אלא שכל העולם יראה שהוא זה שכפה אותה | להיכנס לראש של טראמפ (דעה)מאיר חזן
היועמ"שית הודיעה כי המהלך יחול החל משנת הלימודים תשפ"ז, בעוד שלילת ההנחות בתחבורה הציבורית ובארנונה טרם יצאה לפועל. בעדכון לבג"ץ טענה היועמ"שית כי על המדינה להמשיך ביישום הסנקציות האזרחיות שנקבעו בפסק הדין נגד מחויבי גיוס (משפט)משה כהן
ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום באופן נדיר בשטח לבנון באזור המכונה "רצועת הביטחון" | הביקור מגיע בעקבות ההסכם עליו חתמה ישראל מול ארה"ב וממשלת לבנון | ראש הממשלה הבטיח לתושבי הצפון כי הנסיגה מאזורי הפיילוט וזו העתידית לא יפגעו בביטחון האזרחים | הדברים המלאים שאמר ראש הממשלה על אדמת לבנון (חדשות)בבלי
בית המשפט העליון המחזיק ברוב שמרני פסק נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיבקש להגביל את זכות האזרחות לנולדים בארה"ב | עם זאת, העליון פסק לטובת הנשיא בשתי סוגיות בוערות אחרות (בעולם)יוסי נכטיגל
צה"ל ושב"כ תקפו אתמול וחיסלו את מחמד פתחי עבד אלחי אבו פח'ר, מפקד גדוד "יבנא" בחטיבת רפיח של חמאס. אבו פח'ר פעל לגיוס מחבלים חדשים לגדוד והוביל את הכשרתם במטרה לפגוע בכוחות צה"ל. המחוסל היה מפקד ותיק בחמאס ומבכירי מחלקת האספקה של הזרוע הצבאית. במשך כ-20 שנה, הוא היה גורם מרכזי במערך ההברחות של הארגון וניהל הברחות של אמצעי לחימה לתוך רצועת עזה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
מנהלת "חומה" במפא"ת שבמשרד הביטחון, יחד עם חברת רפאל, השלימו בהצלחה סדרת ניסויים של מערכת "כיפת ברזל" אל מול מגוון איומים מתקדמים, תוך הטמעה של לקחים מבצעיים שנלמדו במהלך המלחמה והמבצעים מול איראן | בנוסף, נבדקו יכולות שילוב של מערכת כיפת ברזל לצד מערכת הלייזר הישראלית 'אור איתן' (צבא וביטחון)ישראל לוי
אזרח אמריקאי כבן 20 נעצר בירושלים בחשד למגע עם סוכן זר • צילם אתרים רגישים וקיבל תשלומים כספיים | השב"כ והמשטרה חושפים פרטים מזעזעים (צבא וביטחון)ישראל לוי
מקורות לבנוניים מדווחים כי צבא לבנון נכנס היום לביקור בכפר מג'דל זון, שם פוצץ צה"ל לפני יומיים תשתית תת קרקעית גדולה. נביה ברי, יו"ר הפרלמנט הלבנוני וראש תנועת אמל השיעית, התלונן בפני פוליטיקאי לבנוני: "הישראלים פוצצו כפר לפני יומיים וחצו אותו לשניים".צוות בבלי
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