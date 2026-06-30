"כולם שיקרו מאחורי גבי": דוד ביטן סיים להעיד במשפטו הפלילי

איש העסקים

מבלי לאבחן את דונלד טראמפ, ניתן לזהות בדמותו הציבורית שלושה צרכים בולטים מאוד: לשלוט, להיתפס כמנצח, ולעולם לא להיראות מושפל | הוא נוטה להפוך את הפוליטיקה לזירת עימות אישית. הוא אינו רוצה רק להשיג תוצאה, אלא שכל העולם יראה שהוא זה שכפה אותה | להיכנס לראש של טראמפ (דעה)