מבזק בבלי

ארדואן תוקף את ישראל בעקבות ההכרה ברצח העם הארמני

נשיא טורקיה ארדואן הגיב בחריפות להכרת ישראל ברצח העם הארמני. "איננו מייחסים חשיבות להכפשות מצד רשת פשיעה שידיה מגואלות בדמם של 73 אלף חפים מפשע בעזה, רובם נשים וילדים", אמר. ארדואן טען: "בהיסטוריה שלנו אין רצח עם, אין מעשי טבח, אין דיכוי ואין קולוניאליזם. לאורך אלפי שנות ההיסטוריה המפוארת שלנו היו רק צדק וחמלה". הוא הוסיף כי ההיסטוריה הטורקית מתאפיינת במתן מקלט לנמלטים מרדיפות האינקוויזיציה והנאצים, והאשים את ישראל בניסיון להסיט תשומת לב מהמצב בעזה.