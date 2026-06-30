בבלי
מבזק בבלי

ארדואן תוקף את ישראל בעקבות ההכרה ברצח העם הארמני

נשיא טורקיה ארדואן הגיב בחריפות להכרת ישראל ברצח העם הארמני. "איננו מייחסים חשיבות להכפשות מצד רשת פשיעה שידיה מגואלות בדמם של 73 אלף חפים מפשע בעזה, רובם נשים וילדים", אמר. ארדואן טען: "בהיסטוריה שלנו אין רצח עם, אין מעשי טבח, אין דיכוי ואין קולוניאליזם. לאורך אלפי שנות ההיסטוריה המפוארת שלנו היו רק צדק וחמלה". הוא הוסיף כי ההיסטוריה הטורקית מתאפיינת במתן מקלט לנמלטים מרדיפות האינקוויזיציה והנאצים, והאשים את ישראל בניסיון להסיט תשומת לב מהמצב בעזה.

צוות בבלי בבלי
שיתוף:

מבזקים נוספים

19:49
לא חוששים

סכין בגב של טראמפ: כך משתפות פעולה בחשאי עומאן ואיראן - למרות האיום הברור

איראן ועומאן עמלות יחד על תוכנית חשאית נגד רצונה של ארה"ב ובניגוד לסיכומים עם טראמפ | הנשיא אף איים בעבר להפציץ בעומאן אם תעשה זאת, נראה כי היא אינה חוששת מאיומיו הברורים (מדיני)

ישראל גראדווהל
18:57
איש העסקים

להיכנס לראש של טראמפ: זו השיטה של נשיא ארה"ב - והיא לא עובדת מול איראן

מבלי לאבחן את דונלד טראמפ, ניתן לזהות בדמותו הציבורית שלושה צרכים בולטים מאוד: לשלוט, להיתפס כמנצח, ולעולם לא להיראות מושפל | הוא נוטה להפוך את הפוליטיקה לזירת עימות אישית. הוא אינו רוצה רק להשיג תוצאה, אלא שכל העולם יראה שהוא זה שכפה אותה | להיכנס לראש של טראמפ (דעה)  

מאיר חזן
18:56
החל משנת הלימודים הבאה

היועמ"שית הורתה: משרד החינוך ייערך לשלילת ההנחות בצהרונים למחויבי גיוס

היועמ"שית הודיעה כי המהלך יחול החל משנת הלימודים תשפ"ז, בעוד שלילת ההנחות בתחבורה הציבורית ובארנונה טרם יצאה לפועל. בעדכון לבג"ץ טענה היועמ"שית כי על המדינה להמשיך ביישום הסנקציות האזרחיות שנקבעו בפסק הדין נגד מחויבי גיוס (משפט)

משה כהן
18:42
באורח נדיר

"ברוך הבא ללבנון, ראש הממשלה" | אחרי ההסכם - נתניהו התייצב במדינה השכנה | "מכירה בישראל"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום באופן נדיר בשטח לבנון באזור המכונה "רצועת הביטחון" | הביקור מגיע בעקבות ההסכם עליו חתמה ישראל מול ארה"ב וממשלת לבנון | ראש הממשלה הבטיח לתושבי הצפון כי הנסיגה מאזורי הפיילוט וזו העתידית לא יפגעו בביטחון האזרחים | הדברים המלאים שאמר ראש הממשלה על אדמת לבנון (חדשות) 

בבלי
18:41
יום דרמטי בארה"ב

מכה גדולה לטראמפ: בית המשפט העליון בהחלטה דרמטית על זכות האזרחות האוטומטית

בית המשפט העליון המחזיק ברוב שמרני פסק נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיבקש להגביל את זכות האזרחות לנולדים בארה"ב | עם זאת, העליון פסק לטובת הנשיא בשתי סוגיות בוערות אחרות (בעולם) 

יוסי נכטיגל
18:40
כיכר השבת

"כולם שיקרו מאחורי גבי": דוד ביטן סיים להעיד במשפטו הפלילי

דרמה בבית המשפט: ח"כ דוד ביטן חתם 10 חודשים מתישים על דוכן העדים ודחה את כל אישומי השוחד. כיצד הסביר את קוד ה"מע"מ" שהוקלט, ומדוע התביעה בטוחה שקו ההגנה שלו "אינו סביר"?  (משפט)

משה כהן
18:39
בבלי

צה"ל ושב"כ חיסלו את מפקד גדוד "יבנא" של חמאס ברפיח

צה"ל ושב"כ תקפו אתמול וחיסלו את מחמד פתחי עבד אלחי אבו פח'ר, מפקד גדוד "יבנא" בחטיבת רפיח של חמאס. אבו פח'ר פעל לגיוס מחבלים חדשים לגדוד והוביל את הכשרתם במטרה לפגוע בכוחות צה"ל. המחוסל היה מפקד ותיק בחמאס ומבכירי מחלקת האספקה של הזרוע הצבאית. במשך כ-20 שנה, הוא היה גורם מרכזי במערך ההברחות של הארגון וניהל הברחות של אמצעי לחימה לתוך רצועת עזה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי.

צוות בבלי
18:02
התמודדות מול קצב אש

בעקבות המלחמה עם איראן: ניסויים ושדרוגים חדשים במערכת כיפת ברזל - בשילוב הלייזר

מנהלת "חומה" במפא"ת שבמשרד הביטחון, יחד עם חברת רפאל, השלימו בהצלחה סדרת ניסויים של מערכת "כיפת ברזל" אל מול מגוון איומים מתקדמים, תוך הטמעה של לקחים מבצעיים שנלמדו במהלך המלחמה והמבצעים מול איראן | בנוסף, נבדקו יכולות שילוב של מערכת כיפת ברזל לצד מערכת הלייזר הישראלית 'אור איתן' (צבא וביטחון) 

ישראל לוי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר