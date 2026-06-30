3 הרוגים בתקיפה ישראלית בצפון ח'אן יונס
כטב"ם ישראלי תקף בסביבות השעה 18:30 בצומת אצדאא' בצפון ח'אן יונס ברצועת עזה. בתקיפה נהרגו 3 פלסטינים.
כטב"ם ישראלי תקף בסביבות השעה 18:30 בצומת אצדאא' בצפון ח'אן יונס ברצועת עזה. בתקיפה נהרגו 3 פלסטינים.
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מוסד מבקר המדינה החל בבדיקה מקדימה בנוגע להליכי המינויים והמכרזים לבכירי הפרקליטות תחת כהונתו של פרקליט המדינה, עמית איסמן. במסגרת ההליך, נאספו מסמכים ועדויות, אולם ההחלטה על הפיכת הבדיקה לביקורת רשמית ומעמיקה תעבור להכרעתו של מבקר המדינה הבא, עם סיום כהונתו הקרוב של מתניהו אנגלמןמשה כהן
השיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן הגיב היום בנאום להכרה הדרמטית בשואת העם הארמני על ידי ישראל במהלך השבוע | זה מה שאמר על ישראל בתגובה (מדיני)בבלי
בית המשפט פרסם היום את החלטתו בעתירה שהגיש סא"ל א', ששימש קצין המודיעין של אוגדת עזה בבוקר המתקפה, נגד צה"ל, בצעד שסולל את הדרך להמשך הליכי סיום שירותו הצבאי (משפט)משה כהן
איראן ועומאן עמלות יחד על תוכנית חשאית נגד רצונה של ארה"ב ובניגוד לסיכומים עם טראמפ | הנשיא אף איים בעבר להפציץ בעומאן אם תעשה זאת, נראה כי היא אינה חוששת מאיומיו הברורים (מדיני)ישראל גראדווהל
נשיא טורקיה ארדואן הגיב בחריפות להכרת ישראל ברצח העם הארמני. "איננו מייחסים חשיבות להכפשות מצד רשת פשיעה שידיה מגואלות בדמם של 73 אלף חפים מפשע בעזה, רובם נשים וילדים", אמר. ארדואן טען: "בהיסטוריה שלנו אין רצח עם, אין מעשי טבח, אין דיכוי ואין קולוניאליזם. לאורך אלפי שנות ההיסטוריה המפוארת שלנו היו רק צדק וחמלה". הוא הוסיף כי ההיסטוריה הטורקית מתאפיינת במתן מקלט לנמלטים מרדיפות האינקוויזיציה והנאצים, והאשים את ישראל בניסיון להסיט תשומת לב מהמצב בעזה.צוות בבלי
מבלי לאבחן את דונלד טראמפ, ניתן לזהות בדמותו הציבורית שלושה צרכים בולטים מאוד: לשלוט, להיתפס כמנצח, ולעולם לא להיראות מושפל | הוא נוטה להפוך את הפוליטיקה לזירת עימות אישית. הוא אינו רוצה רק להשיג תוצאה, אלא שכל העולם יראה שהוא זה שכפה אותה | להיכנס לראש של טראמפ (דעה)מאיר חזן
היועמ"שית הודיעה כי המהלך יחול החל משנת הלימודים תשפ"ז, בעוד שלילת ההנחות בתחבורה הציבורית ובארנונה טרם יצאה לפועל. בעדכון לבג"ץ טענה היועמ"שית כי על המדינה להמשיך ביישום הסנקציות האזרחיות שנקבעו בפסק הדין נגד מחויבי גיוס (משפט)משה כהן
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