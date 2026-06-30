"לא אוותר על החרדים": נתניהו תיאר את "ממשלת החלומות" בריאיון נדיר
נתניהו חשף תוכנית מדיניות ופוליטיות בראיון בתוכנית 'הפטריוטים' | ראש הממשלה דיבר גם על הלחימה בלבנון, הסכמי שלום עתידיים והרכב הממשלה הרחבה (בארץ)
נתניהו חשף תוכנית מדיניות ופוליטיות בראיון בתוכנית 'הפטריוטים' | ראש הממשלה דיבר גם על הלחימה בלבנון, הסכמי שלום עתידיים והרכב הממשלה הרחבה (בארץ)
צה"ל זיהה היום (ג') מחבל מארגון חיזבאללה שפעל במרחב אל-מנזלה בדרום לבנון, בסמוך למרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צה"ל. פעילות המחבל היוותה איום על הכוחות. לאחר הזיהוי, תקף צה"ל וחיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום. אל-מנזלה היא השכונה הדרומית של הכפר נבטיה אלפוקא, למרגלות רכס עלי א-טאהר בנפת נבטיה.צוות בבלי
צה"ל זיהה היום מחבל מחיזבאללה שפעל במרחב אל-מנזלה בסמוך לכוחות צה"ל והיווה איום עליהם. לאחר הזיהוי, תקפו כוחות צה"ל וחיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל.צוות בבלי
שופט העליון לשעבר חנן מלצר מציב תמרור אזהרה לקראת הבחירות הקרובות: בראיון מיוחד הוא מודה כי מנגנון הבחירות הישראלי ניצב בפני איומים. לדעתו טוהר הבחירות ב-2026 נמצא בסכנה, ואמר: "היא בסכנה, אבל אפשר למנוע את הסכנה". מלצר, שניהל בעבר את ועדת הבחירות, פוסל מעבר להצבעה דיגיטלית מחשש לזיופים ומסכם כי "אנחנו מתפללים לטוב ומתכוננים לרע" כדי להגן על הדמוקרטיה (משפט)משה כהן
מפלגת ישר! בראשות איזנקוט שמוביל בסקרים את האופוזיציה השיקה קמפיין בחירות | בהשקה הבטיח אייזנקוט להגדיל את הצבא, התייחס ל'חוק יסוד לימוד תורה' ודרש להקים ועדת חקירה ממלכתית (בארץ)משה בשן
מקורבי הרב יזדי מגיבים: דיבר מכאב - לא חוזר בו מדבריו | אושרה לקריאה ראשונה הצעת חוק יסוד לימוד התורה: מחר ההצבעה ראשונה במליאה | חסידי ויז'ניץ מרכז מכינים הפתעה: זהותו של הגורם המשפטי נשמרת בסוד | בגיל קרוב ל-60: דוד זכה לקיים את מצוות פדיון הבן (מעייריב)איצלה כץ
כטב"ם ישראלי תקף בסביבות השעה 18:30 בצומת אצדאא' בצפון ח'אן יונס ברצועת עזה. בתקיפה נהרגו 3 פלסטינים.צוות בבלי
מוסד מבקר המדינה החל בבדיקה מקדימה בנוגע להליכי המינויים והמכרזים לבכירי הפרקליטות תחת כהונתו של פרקליט המדינה, עמית איסמן. במסגרת ההליך, נאספו מסמכים ועדויות, אולם ההחלטה על הפיכת הבדיקה לביקורת רשמית ומעמיקה תעבור להכרעתו של מבקר המדינה הבא, עם סיום כהונתו הקרוב של מתניהו אנגלמןמשה כהן
השיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן הגיב היום בנאום להכרה הדרמטית בשואת העם הארמני על ידי ישראל במהלך השבוע | זה מה שאמר על ישראל בתגובה (מדיני)בבלי
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