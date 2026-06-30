"לא אוותר על החרדים": נתניהו תיאר את "ממשלת החלומות" בריאיון נדיר

כיכר השבת

שופט העליון לשעבר חנן מלצר מציב תמרור אזהרה לקראת הבחירות הקרובות: בראיון מיוחד הוא מודה כי מנגנון הבחירות הישראלי ניצב בפני איומים. לדעתו טוהר הבחירות ב-2026 נמצא בסכנה, ואמר: "היא בסכנה, אבל אפשר למנוע את הסכנה". מלצר, שניהל בעבר את ועדת הבחירות, פוסל מעבר להצבעה דיגיטלית מחשש לזיופים ומסכם כי "אנחנו מתפללים לטוב ומתכוננים לרע" כדי להגן על הדמוקרטיה (משפט)