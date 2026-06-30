בדרך לבית המפכ"ל: המשטרה עצרה מיניבוסים של מוחים מבני ברק | צפו
מפגינים חרדים יצאו לדרך לביתו של מפכ"ל המשטרה דני לוי בזיכרון יעקב | המשטרה חסמה את כל הכניסות לעיר ובדקה רכב אחרי רכב (חרדים)
מפגינים חרדים יצאו לדרך לביתו של מפכ"ל המשטרה דני לוי בזיכרון יעקב | המשטרה חסמה את כל הכניסות לעיר ובדקה רכב אחרי רכב (חרדים)
משמרות המהפכה העבירו מסר לארה"ב באמצעות המתווכות לפיו איראן דורשת ערבויות לשליטה בלעדית במצרי הורמוז, או שהם יביאו לסגירת המצר כבר כעת | בחתימתו על מזכר ההבנות, הפך טראמפ את הורמוז לכלי סחיטה אפקטיבי - בדיוק כפי שהיה צפוי שיקרה (מדיני)ישראל גראדווהל
צה"ל זיהה היום (ג') מחבל מארגון חיזבאללה שפעל במרחב אל-מנזלה בדרום לבנון, בסמוך למרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צה"ל. פעילות המחבל היוותה איום על הכוחות. לאחר הזיהוי, תקף צה"ל וחיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום. אל-מנזלה היא השכונה הדרומית של הכפר נבטיה אלפוקא, למרגלות רכס עלי א-טאהר בנפת נבטיה.צוות בבלי
צה"ל זיהה היום מחבל מחיזבאללה שפעל במרחב אל-מנזלה בסמוך לכוחות צה"ל והיווה איום עליהם. לאחר הזיהוי, תקפו כוחות צה"ל וחיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל.צוות בבלי
נתניהו חשף תוכנית מדיניות ופוליטיות בראיון בתוכנית 'הפטריוטים' | ראש הממשלה דיבר גם על הלחימה בלבנון, הסכמי שלום עתידיים והרכב הממשלה הרחבה (בארץ)אריה רוזן
שופט העליון לשעבר חנן מלצר מציב תמרור אזהרה לקראת הבחירות הקרובות: בראיון מיוחד הוא מודה כי מנגנון הבחירות הישראלי ניצב בפני איומים. לדעתו טוהר הבחירות ב-2026 נמצא בסכנה, ואמר: "היא בסכנה, אבל אפשר למנוע את הסכנה". מלצר, שניהל בעבר את ועדת הבחירות, פוסל מעבר להצבעה דיגיטלית מחשש לזיופים ומסכם כי "אנחנו מתפללים לטוב ומתכוננים לרע" כדי להגן על הדמוקרטיה (משפט)משה כהן
מפלגת ישר! בראשות איזנקוט שמוביל בסקרים את האופוזיציה השיקה קמפיין בחירות | בהשקה הבטיח אייזנקוט להגדיל את הצבא, התייחס ל'חוק יסוד לימוד תורה' ודרש להקים ועדת חקירה ממלכתית (בארץ)משה בשן
מקורבי הרב יזדי מגיבים: דיבר מכאב - לא חוזר בו מדבריו | אושרה לקריאה ראשונה הצעת חוק יסוד לימוד התורה: מחר ההצבעה ראשונה במליאה | חסידי ויז'ניץ מרכז מכינים הפתעה: זהותו של הגורם המשפטי נשמרת בסוד | בגיל קרוב ל-60: דוד זכה לקיים את מצוות פדיון הבן (מעייריב)איצלה כץ
כטב"ם ישראלי תקף בסביבות השעה 18:30 בצומת אצדאא' בצפון ח'אן יונס ברצועת עזה. בתקיפה נהרגו 3 פלסטינים.צוות בבלי
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