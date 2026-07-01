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נשיא ארגנטינה מיליי: ישראל היא מעוז המערב, אם תיפול המערב כולו ייפול

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי נשא נאום בכנס קרן בעלות ברית ישראל, בו הצהיר: "ישראל היא מעוזו של המערב. היא החומה הבולמת את ההסלמה האנטי-מערבית. אם ישראל תיפול, הם יבואו גם נגד כל המערב". מיליי הדגיש כי המערב הוא תוצר של הערכים היהודיים-נוצריים שמקורם בישראל, וכי התקפה על ישראל היא תקיפה של השורשים שמהם צמחו כל בני האדם החופשיים במערב. הנשיא הארגנטינאי הוסיף כי קיימת ברית בין השמאל הרדיקלי לבין הטרור האסלאמיסטי, המבוססת על שנאה לציוויליזציה המערבית. בנוסף, מועמד הימין לנשיאות ברזיל פלאביו בולסונארו הבטיח: "אחזיר את השגריר הברזילאי לישראל ואעביר את שגרירות ברזיל לירושלים".