ארבעה מחבלי חמאס חוסלו בירי מדויק | צפו בתיעוד הדרמטי והצבעוני
ארבעה מחבלים מזרוע הצבאית של חמאס חוסלו בתקיפות מדויקות • בנוסף הושמדו פירי שיגור ומשגרים שאיימו על כוחות צה"ל | הפעילות להסרת איום (צבא וביטחון)
ארבעה מחבלים מזרוע הצבאית של חמאס חוסלו בתקיפות מדויקות • בנוסף הושמדו פירי שיגור ומשגרים שאיימו על כוחות צה"ל | הפעילות להסרת איום (צבא וביטחון)
נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי נשא נאום בכנס קרן בעלות ברית ישראל, בו הצהיר: "ישראל היא מעוזו של המערב. היא החומה הבולמת את ההסלמה האנטי-מערבית. אם ישראל תיפול, הם יבואו גם נגד כל המערב". מיליי הדגיש כי המערב הוא תוצר של הערכים היהודיים-נוצריים שמקורם בישראל, וכי התקפה על ישראל היא תקיפה של השורשים שמהם צמחו כל בני האדם החופשיים במערב. הנשיא הארגנטינאי הוסיף כי קיימת ברית בין השמאל הרדיקלי לבין הטרור האסלאמיסטי, המבוססת על שנאה לציוויליזציה המערבית. בנוסף, מועמד הימין לנשיאות ברזיל פלאביו בולסונארו הבטיח: "אחזיר את השגריר הברזילאי לישראל ואעביר את שגרירות ברזיל לירושלים".צוות בבלי
צה"ל תקף במהלך השבוע האחרון בצפון רצועת עזה וחיסל ארבעה מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. בין המחוסלים: ואיל מחמוד עלי לבד ומעאז מחמד חסן אחמד - פעילי נ"ט, סאמח אבו כמיל - מפקד מחלקה, ואכרם אשרף חמאד לבד - פעיל צליפה. בנוסף, צה"ל השמיד שלשום פירי שיגור ומשגרים ששימשו את חמאס לניסיונות קידום מתווי טרור. כוחות צה"ל ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
הגאון המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל נדקר למוות בשעות הבוקר המוקדמות • אלמוני הגיע לבית המדרש, ביקש להתפלל ודקר את הרב ארבע פעמות | המשטרה פותחת בחקירה פלילית (דיין האמת)חיים כהן
משמרות המהפכה העבירו מסר לארה"ב באמצעות המתווכות לפיו איראן דורשת ערבויות לשליטה בלעדית במצרי הורמוז, או שהם יביאו לסגירת המצר כבר כעת | בחתימתו על מזכר ההבנות, הפך טראמפ את הורמוז לכלי סחיטה אפקטיבי - בדיוק כפי שהיה צפוי שיקרה (מדיני)ישראל גראדווהל
מפגינים חרדים יצאו לדרך לביתו של מפכ"ל המשטרה דני לוי בזיכרון יעקב | המשטרה חסמה את כל הכניסות לעיר ובדקה רכב אחרי רכב (חרדים)בבלי
צה"ל זיהה היום (ג') מחבל מארגון חיזבאללה שפעל במרחב אל-מנזלה בדרום לבנון, בסמוך למרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צה"ל. פעילות המחבל היוותה איום על הכוחות. לאחר הזיהוי, תקף צה"ל וחיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום. אל-מנזלה היא השכונה הדרומית של הכפר נבטיה אלפוקא, למרגלות רכס עלי א-טאהר בנפת נבטיה.צוות בבלי
צה"ל זיהה היום מחבל מחיזבאללה שפעל במרחב אל-מנזלה בסמוך לכוחות צה"ל והיווה איום עליהם. לאחר הזיהוי, תקפו כוחות צה"ל וחיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל.צוות בבלי
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