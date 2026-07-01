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שגריר ארה"ב האקבי: ללא העם היהודי ארצות הברית לא הייתה קמה

שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי אמר בכנס הרצליה כי ללא העם היהודי, ארצות הברית כלל לא הייתה באה לעולם. לדבריו, "האבות המייסדים שלנו באמריקה הבינו זאת".

צוות בבלי בבלי
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