מהלך דרמטי: שר הביטחון חוסם 37 ארנקי קריפטו של איראן בשווי עשרות מליונים

רעידת אדמה פוליטית

המפקד העליון לשעבר של צבא אוקראינה מודיע לנשיא על כוונתו להתמודד בבחירות • חשיפת פרטים על הקרע: פשיטה על משרדו ב-2022 והאשמות על כישלון מתקפת הנגד | "גנרל הברזל" מול זלנסקי בקלפי (בעולם)