מבזק רעידת אדמה פוליטית

"גנרל הברזל" מול זלנסקי: החל הקרב על נשיאות אוקראינה

המפקד העליון לשעבר של צבא אוקראינה מודיע לנשיא על כוונתו להתמודד בבחירות • חשיפת פרטים על הקרע: פשיטה על משרדו ב-2022 והאשמות על כישלון מתקפת הנגד | "גנרל הברזל" מול זלנסקי בקלפי (בעולם)

ישראל גרוס • בבלי • ט"ז בתמוז | 01.07.26 11:57