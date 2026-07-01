"גנרל הברזל" מול זלנסקי: החל הקרב על נשיאות אוקראינה
המפקד העליון לשעבר של צבא אוקראינה מודיע לנשיא על כוונתו להתמודד בבחירות • חשיפת פרטים על הקרע: פשיטה על משרדו ב-2022 והאשמות על כישלון מתקפת הנגד | "גנרל הברזל" מול זלנסקי בקלפי (בעולם)
המפקד העליון לשעבר של צבא אוקראינה מודיע לנשיא על כוונתו להתמודד בבחירות • חשיפת פרטים על הקרע: פשיטה על משרדו ב-2022 והאשמות על כישלון מתקפת הנגד | "גנרל הברזל" מול זלנסקי בקלפי (בעולם)
ריאד סירבה לאפשר שימוש במרחב האווירי במלחמה באיראן • וושינגטון בוחנת העברת כוחות לישראל וירדן | הקרע החריף ביותר מאז 11 בספטמבר (בעולם)אליהו לוי
עלויות ההקמה הגיעו ל-364 מיליון שקלים, התפעול עמד על 60 מיליון • במשרד רה"מ מסרבים לחשוף פרטים על טיסות ספציפיות ותחזוקה | "חלופה יקרה בהרבה מחכירת מטוס" (בארץ)דוד ישראלי
ענקית הסייבר הבלגית רוכשת את Root בכ-70 מיליון דולר • מרכז פיתוח ראשון בישראל יקלוט 25 עובדים | תיקון חולשות אבטחה באמצעות AI (כלכלה בארץ)דוד ישראלי
מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הצהיר כי תיק הנקמה על מותו של איסמעיל הנייה ושל חללי איראן עדיין פתוח. לדבריו, "נותני ההוראות ומבצעי הפשעים הללו יבואו על עונשם בבוא העת - ולא ירחק היום".צוות בבלי
במהלך פעילות משטרתית בלוד, זיהו השוטרים חשוד האוחז בסכין וקראו לו לעצור. החשוד החל בריצה לעבר צוות לוחמי יס"מ ועל פי החשד ניסה לדקור את אחד הלוחמים. הלוחם ביצע ירי לעברו ונטרל אותו (משטרה)קובי רוזן
ראש מפקדת החטופים לשעבר חושף: הקבינט העדיף הסכמים חלקיים כדי להמשיך להילחם • "לנהל מלחמה עד שאמריקה כפתה את סיומה - לא אופטימלי" | הביקורת שמסעירה את הממסד (צבא וביטחון)דוד קליין
ראש הממשלה לשעבר הציג מסמך מינואר 2022 עם עשרות צירי פעולה נגד טהראן • האשים את נתניהו בזניחת התוכנית שהייתה מגדילה את סיכויי קריסת המשטר | "המשטר מנסה לכבות את האינטרנט - ואנחנו מדליקים" (פוליטי מדיני)דוד קליין
משרד החוץ האיראני הודיע רשמית כי אף מדינה אירופאית לא הוזמנה לטקס • צפי של עד 35 מיליון משתתפים וכוננות ביטחונית חסרת תקדים | ההצהרה החריפה שמשרטטת קווים אדומים חדשים (העולם הערבי)אליהו לוי
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