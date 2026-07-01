"זעקת התורה": ויז'ניץ מקימה בית מדרש מול היועמ"שית - אלו סדרי המעמד
מאות אברכי ויז'ניץ יתכנסו הערב לסדר לימוד המוני בקריית הממשלה • במקום יוקם בית מדרש ארעי עם גמרות וספרי קודש | "התשובה לרדיפה היא עוד תורה" (חסידים)
מאות אברכי ויז'ניץ יתכנסו הערב לסדר לימוד המוני בקריית הממשלה • במקום יוקם בית מדרש ארעי עם גמרות וספרי קודש | "התשובה לרדיפה היא עוד תורה" (חסידים)
ראש ממשלת יוון טילפן לנשיא לבנון והביע תמיכה במזכר ההבנות שנחתם בין לבנון לישראל. ראש הממשלה היווני הציע סיוע ותמיכה בהקשר זה.צוות בבלי
הרב זמיר איסייב מזהיר מפגיעה ביחסים בין ישראל לאזרבייג'ן, בעקבות ההכרה ברצח העם הארמני • קורא לש"ס ויהדות התורה לשקול את מצב יהודי המדינה | "אזרבייג'ן מידידותיה הנאמנות של ישראל" (בעולם)דוד הכהן
ראשי השלטון המקומי פנו לשרים בדרישה לעצור את תיקון חוק הכשרות • טוענים: "אלפי תקנים ופגיעה בקופה הציבורית" | המערכה על טהרת הכשרות נמשכת (בארץ)דוד קליין
סערה בברלין בעקבות התוכנית להרוס בונקר נאצי היסטורי כדי להקים במקומו מתחם דירות ומשרדים חדש | מומחים לשימור מתנגדים לצעד ומציעים להפוך את המבנה למוזיאון, בעוד הסנאט המקומי דוחף לפתרון מצוקת הדיור | המעוז האחרון של הנאצים (בעולם)בני סולומון
הרכב מורחב בראשות הנשיא עמית הוציא צו ביניים נגד המינוי החוקי • החל מיום ראשון המדינה תישאר ללא מבקר פעיל | משבר מוסדי חסר תקדים (חוק ומשפט)דוד ישראלי
לואי אלנאג'י הודה בהריגת פול קסלר בהפגנה • השופט גזר עונש מקל למרות התנגדות התביעה | משפחת הנרצח זועמת (בעולם)ישראל גרוס
ריאד סירבה לאפשר שימוש במרחב האווירי במלחמה באיראן • וושינגטון בוחנת העברת כוחות לישראל וירדן | הקרע החריף ביותר מאז 11 בספטמבר (בעולם)אליהו לוי
עלויות ההקמה הגיעו ל-364 מיליון שקלים, התפעול עמד על 60 מיליון • במשרד רה"מ מסרבים לחשוף פרטים על טיסות ספציפיות ותחזוקה | "חלופה יקרה בהרבה מחכירת מטוס" (בארץ)דוד ישראלי
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