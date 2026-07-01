בג"ץ מקפיא את מינוי מבקר המדינה: זו המשמעות הגדולה

בבלי
מבזק משבר מוסדי תקדימי

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דוד ישראלי בבלי
מימין: יצחק עמית, משמאל: מיכאל ראבלו
מימין: יצחק עמית, משמאל: מיכאל ראבלו | צילום: צילום: חיים גולדברג, יונתן סינדל/Flash90
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