בג"ץ מקפיא את מינוי מבקר המדינה: זו המשמעות הגדולה

פגיעה באזרבייג'ן

הרב זמיר איסייב מזהיר מפגיעה ביחסים בין ישראל לאזרבייג'ן, בעקבות ההכרה ברצח העם הארמני • קורא לש"ס ויהדות התורה לשקול את מצב יהודי המדינה | "אזרבייג'ן מידידותיה הנאמנות של ישראל" (בעולם)