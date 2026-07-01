אחרי דברי השר כ"ץ על חמינאי, איראן מאיימת: "תהיה תגובה מיידית ועוצמתית"
שר החוץ האיראני מגיב לדברי כ"ץ על חיסול ח'אמינאי • "כל איום יזכה לתגובה מיידית" | טראמפ התחייב להשתיק את 'חיות המחמד' בתל אביב (בעולם)
שר החוץ האיראני מגיב לדברי כ"ץ על חיסול ח'אמינאי • "כל איום יזכה לתגובה מיידית" | טראמפ התחייב להשתיק את 'חיות המחמד' בתל אביב (בעולם)
חברת הבנייה 'מ.ג.א.ד' הגישה בקשת פירוק עם חובות של 107 מיליון שקל • 52 עובדים ו-12 פרויקטים פעילים במרכז הארץ | המלחמה גבתה קורבן נוסף (כלכלה)דוד ישראלי
מזכ"ל האו"ם גוטרש הצהיר בכינוס חירום של עצרת האו"ם כי אונר"א על סף קריסה וזקוקה ל-100 מיליון דולר כדי להמשיך לפעול ולא להגיע ל"נקודת האל-חזור". דובר האו"ם סטפן דוז'ריק אמר כי אונר"א ניצבת בפני "משבר קיומי". בתגובה, מועצת השלום של טראמפ הצהירה: "לאונר"א אין מקום בעזה החדשה. אנחנו הופכים דף ומותירים מאחור את מערך התלות המתמשכת בסיוע ואת הסכסוך. לתושבי עזה מגיע יותר".צוות בבלי
שגריר ארה"ב מייק האקבי העניק לשר החוץ גדעון סער שטר של דולר אחד בטקס חתימת הסכם הקצאת הקרקע • חכירה ל-99 שנים במחיר סמלי קבוע | הדרך הארוכה אל מבנה הקבע בירושלים (חדשות)דוד קליין
האור הגדול של עבודת הקודש שלו בקע מבין כתלי ביתו והפך למגדלור של נסתרות ותורה שהאיר לדור כולו. כעת, כשהרועה הנאמן עלה בסערה השמימה, נותרנו פה יתומים וכואבים // אלון ארביב בטור הספד וקינה על הירצחו של מורו ורבו המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"לאלון ארביב
ראש ממשלת יוון טילפן לנשיא לבנון והביע תמיכה במזכר ההבנות שנחתם בין לבנון לישראל. ראש הממשלה היווני הציע סיוע ותמיכה בהקשר זה.צוות בבלי
הרב זמיר איסייב מזהיר מפגיעה ביחסים בין ישראל לאזרבייג'ן, בעקבות ההכרה ברצח העם הארמני • קורא לש"ס ויהדות התורה לשקול את מצב יהודי המדינה | "אזרבייג'ן מידידותיה הנאמנות של ישראל" (בעולם)דוד הכהן
ראשי השלטון המקומי פנו לשרים בדרישה לעצור את תיקון חוק הכשרות • טוענים: "אלפי תקנים ופגיעה בקופה הציבורית" | המערכה על טהרת הכשרות נמשכת (בארץ)דוד קליין
סערה בברלין בעקבות התוכנית להרוס בונקר נאצי היסטורי כדי להקים במקומו מתחם דירות ומשרדים חדש | מומחים לשימור מתנגדים לצעד ומציעים להפוך את המבנה למוזיאון, בעוד הסנאט המקומי דוחף לפתרון מצוקת הדיור | המעוז האחרון של הנאצים (בעולם)בני סולומון
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