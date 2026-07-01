אחרי דברי השר כ"ץ על חמינאי, איראן מאיימת: "תהיה תגובה מיידית ועוצמתית" 

בבלי

מזכ"ל האו"ם גוטרש הצהיר בכינוס חירום של עצרת האו"ם כי אונר"א על סף קריסה וזקוקה ל-100 מיליון דולר כדי להמשיך לפעול ולא להגיע ל"נקודת האל-חזור". דובר האו"ם סטפן דוז'ריק אמר כי אונר"א ניצבת בפני "משבר קיומי". בתגובה, מועצת השלום של טראמפ הצהירה: "לאונר"א אין מקום בעזה החדשה. אנחנו הופכים דף ומותירים מאחור את מערך התלות המתמשכת בסיוע ואת הסכסוך. לתושבי עזה מגיע יותר".