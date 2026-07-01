בבלי
מבזק דיווח מטריד

דרמטי: איראן סחטה מטראמפ 3 מיליארד דולר - לאן ילך הכסף?

טהראן הצליחה לשחרר נכסים מוקפאים באיום על הקפאת השיחות • הכסף יגיע ישירות לאיראן ללא פיקוח אמריקני | פי-שניים מהסכום שאובמה שחרר ב-2015 (בעולם)

ישראל גרוס בבלי
דולרים
דולרים | צילום: צילום: הדר יוביאן/FLASH90
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