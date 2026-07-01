מהפכה פיננסית: תזכיר חוק מקיף להסדרת שוק המטבעות הדיגיטליים בישראל

תביעה בהיקף ענק

בקשה לתביעה ייצוגית בהיקף ענק של 240 מיליון שקל חושפת טענות חמורות נגד ענקית המזון הצרפתית: המבקש טוען כי הרשת מקפידה על טריות בלב המרכז, אך מפקירה את הלקוחות בערים אחרות עם מוצרים מסוכנים למאכל – כולל מזון לתינוקות שפג תוקפו לפני חודשים (חוק ומשפט)