טראמפ עלה לטיסה ראשונה במטוס הפאר - והתייחס גם לאיראן
טראמפ חנך בטיסה ראשונה את המטוס הנשיאותי החדש שקיבל מקטאר בשווי 400 מיליון דולר | כל הפרטים על המטוס המשודרג, הביקורת והיעד (בעולם)
טראמפ חנך בטיסה ראשונה את המטוס הנשיאותי החדש שקיבל מקטאר בשווי 400 מיליון דולר | כל הפרטים על המטוס המשודרג, הביקורת והיעד (בעולם)
משרד הבריאות הלבנוני פרסם נתונים עדכניים לפיהם 4,297 בני אדם נהרגו ו-12,196 נוספים נפצעו בלבנון מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי.צוות בבלי
בקשה לתביעה ייצוגית בהיקף ענק של 240 מיליון שקל חושפת טענות חמורות נגד ענקית המזון הצרפתית: המבקש טוען כי הרשת מקפידה על טריות בלב המרכז, אך מפקירה את הלקוחות בערים אחרות עם מוצרים מסוכנים למאכל – כולל מזון לתינוקות שפג תוקפו לפני חודשים (חוק ומשפט)דניאל הרץ
מפרשת קו 300 ועד לעשור בעליון • דמות מרכזית ושנויה במחלוקת במערכת המשפט | הסתלקה בגיל 82 (חוק ומשפט)דוד ישראלי
מרכז סטאלין קארלין ערך הגרלה על כרטיס טיסה לציון רבי שלמה מקארלין • התעוררה שאלה: מה הדין בזוכה שמוגדר עריק ואינו יכול לטוס | הגרד"ב בריזל פסק: יבחר בין דחייה לשנים הבאות או קבלת שווי כספי (חסידים ואנ"ש)חיים כהן
תזכיר חוק היסטורי מסדיר הנפקת מטבעות דיגיטליים יציבים בישראל • חובת רישוי נוקשה וגיבוי של 100% בנכסים נזילים | האם בקרוב נשלם בקריפטו במכולת? 'בבלי' עושה לכם סדר (כלכלה)דוד ישראלי
יו"ר ועדת החוץ והביטחון דורש דיון חירום בהיערכות למערכת הבחירות • מזהיר מפני איומים מבית ומבחוץ על טוהר הבחירות | "היום מבקר המדינה, מחר הבחירות הכלליות" (פוליטי מדיני)דוד קליין
צוותי חירום והצלה הוזעקו לפעוטון בגדרה, התינוק נמצא ללא דופק ונשימה ופונה תוך כדי החייאה | נלחמים על חייו בבית החולים (חדשות בארץ)קובי רוזן
טהראן הצליחה לשחרר נכסים מוקפאים באיום על הקפאת השיחות • הכסף יגיע ישירות לאיראן ללא פיקוח אמריקני | פי-שניים מהסכום שאובמה שחרר ב-2015 (בעולם)ישראל גרוס
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