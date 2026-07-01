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מבזק בבלי

משרד הבריאות הלבנוני: 4,297 הרוגים ו-12,196 פצועים מאז תחילת הלחימה

משרד הבריאות הלבנוני פרסם נתונים עדכניים לפיהם 4,297 בני אדם נהרגו ו-12,196 נוספים נפצעו בלבנון מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי.

צוות בבלי בבלי
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מבזקים נוספים

18:53
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סגן נשיא ארה"ב: מזכר ההבנות עם איראן הוא הפוגה אסטרטגית לחידוש שוק הנפט

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הודה בריאיון כי מזכר ההבנות עם איראן הוא למעשה הפוגה אסטרטגית שנועדה לחדש את אספקת הנפט לשווקים העולמיים, בעוד וושינגטון ממשיכה להותיר את האופציה הצבאית על השולחן. ואנס אמר כי ממשל טראמפ משתמש במזכר "כדי למלא מחדש את שוק הנפט העולמי ואז לראות כיצד הדברים יתפתחו". טראמפ אמר כי 19 מיליון חביות נפט גולמי יצאו מהמפרץ הפרסי כתוצאה מהמזכר, והוסיף: "יש לי חלון זמן של 60 יום. לאחר מכן אני יכול לעשות כל מה שארצה".

צוות בבלי
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הבנות בכנסת

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בעקבות ההגרלה החסידית

פסק הלכה מיוחד: מה יעשה 'עריק' שזכה בכרטיס טיסה לציון הרה"ק?

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חיים כהן
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