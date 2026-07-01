משרד הבריאות הלבנוני: 4,297 הרוגים ו-12,196 פצועים מאז תחילת הלחימה

בבלי

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הודה בריאיון כי מזכר ההבנות עם איראן הוא למעשה הפוגה אסטרטגית שנועדה לחדש את אספקת הנפט לשווקים העולמיים, בעוד וושינגטון ממשיכה להותיר את האופציה הצבאית על השולחן. ואנס אמר כי ממשל טראמפ משתמש במזכר "כדי למלא מחדש את שוק הנפט העולמי ואז לראות כיצד הדברים יתפתחו". טראמפ אמר כי 19 מיליון חביות נפט גולמי יצאו מהמפרץ הפרסי כתוצאה מהמזכר, והוסיף: "יש לי חלון זמן של 60 יום. לאחר מכן אני יכול לעשות כל מה שארצה".