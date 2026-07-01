הדיל מאחורי הקלעים: כך הצביעו החרדים בחוק המואזין
ש"ס הצביעה בעד והחרדים נעדרו בהסכמה • ציר גפני-טיבי: הבנות מול הערבים לקראת חוק לימוד התורה | הדרמה מאחורי ההצבעה (פוליטי מדיני)
ש"ס הצביעה בעד והחרדים נעדרו בהסכמה • ציר גפני-טיבי: הבנות מול הערבים לקראת חוק לימוד התורה | הדרמה מאחורי ההצבעה (פוליטי מדיני)
סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס הודה בריאיון כי מזכר ההבנות עם איראן הוא למעשה הפוגה אסטרטגית שנועדה לחדש את אספקת הנפט לשווקים העולמיים, בעוד וושינגטון ממשיכה להותיר את האופציה הצבאית על השולחן. ואנס אמר כי ממשל טראמפ משתמש במזכר "כדי למלא מחדש את שוק הנפט העולמי ואז לראות כיצד הדברים יתפתחו". טראמפ אמר כי 19 מיליון חביות נפט גולמי יצאו מהמפרץ הפרסי כתוצאה מהמזכר, והוסיף: "יש לי חלון זמן של 60 יום. לאחר מכן אני יכול לעשות כל מה שארצה".צוות בבלי
החשב הכללי לשעבר מאשים את בנט בהעתקת מצעים והטעיית בוחרים • "האוצר פוחד מהמונופולים ומקצץ בביטחון" | המלחמה על יוקר המחיה (פוליטי מדיני)דוד קליין
צו ארעי ניתן בעקבות עתירת עמותת "בוחרים בישראל" נגד סרטון מהערכת מצב צבאית שבו התייחס נתניהו ללחצים לשחרור חטופים. השופט מתח ביקורת על הפרסום הכפול בחשבון הרשמי ובחשבון הפוליטי: "מעורר קושי" (משפט)משה כהן
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