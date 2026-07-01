סוער: מהומות ומעצרים בהפגנה קיצונית, זה הנוזל ששפכו ליד התחנה

"הרמנו את קרן התורה"

ניצחון לחרדים: מליאת הכנסת אישרה הערב ברוב של 63 בעד מול 53 נגד את חוק יסוד לימוד תורה בקריאה הראשונה | הצעת החוק תועבר כעת לדיון בוועדת החוץ והביטחון לקראת הכנתה לקריאה שנייה ושלישית | במפלגות החרדיות מברכים: "תחילתו של תיקון היסטורי" | באופוזיציה תוקפים בחריפות, ומאיימים: נבטל את החוק מיד כשנעלה לשלטון | כל התגובות (פוליטי)