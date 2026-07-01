סוער: מהומות ומעצרים בהפגנה קיצונית, זה הנוזל ששפכו ליד התחנה
הפגנת שמאל בלתי חוקית שהתפתחה סמוך למטה מחוז תל אביב של המשטרה הובילה למעצרם של שני חשודים | המפגינים הצטיידו במיכלים ושפכו נוזל בצבע אדום על המדרכות והכניסה למבנה | תיעוד סוער (בארץ)
הפגנת שמאל בלתי חוקית שהתפתחה סמוך למטה מחוז תל אביב של המשטרה הובילה למעצרם של שני חשודים | המפגינים הצטיידו במיכלים ושפכו נוזל בצבע אדום על המדרכות והכניסה למבנה | תיעוד סוער (בארץ)
ההוראה של ראש השב"כ דוד זיני לפרק עמדת הנצחה לנופלי השירות מ-7 באוקטובר שהוצבה בכניסה למטה השירות בתל אביב, מעורר סערה בארגון | שלושה בכירים בארגון מתכוונים להודיע לזיני בימים הקרובים: "לא נוכל להמשיך כאילו לא קרה דבר" (חדשות)דוד הכהן
רגע משעשע נרשם הערב בספרייה הלאומית של הנשיא רוזוולט, כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פנה אליו באמצעות דמות שנוצרה בבינה מלאכותית | טראמפ שהיה נראה רציני למדי, שאל אותו שאלה - וכך ענה "הנשיא" ה-26 של ארה"ב (מעניין)בבלי
ניצחון לחרדים: מליאת הכנסת אישרה הערב ברוב של 63 בעד מול 53 נגד את חוק יסוד לימוד תורה בקריאה הראשונה | הצעת החוק תועבר כעת לדיון בוועדת החוץ והביטחון לקראת הכנתה לקריאה שנייה ושלישית | במפלגות החרדיות מברכים: "תחילתו של תיקון היסטורי" | באופוזיציה תוקפים בחריפות, ומאיימים: נבטל את החוק מיד כשנעלה לשלטון | כל התגובות (פוליטי)יוני גבאי
מחזה לא שגרתי נגלה לנגד עיניהם של תושבי צפון דקוטה, כאשר שיירת הרכבים הנשיאותית של דונלד טראמפ לוותה על ידי רוכבי סוסים חמושים | עשרות מעריצים המתינו לדונלד טרט פ בעיירה ההיסטורית מדורה שבצפון דקוטה (חדשות)בבלי
חשיפת התכתבויות דרמטיות בליל התקיפה הישראלית באיראן באוקטובר 2024, חושפת את הקשר הישיר וההנחיות שקיבל אלי פלדשטיין, אז יועץ בלשכת ראש הממשלה, מראש הסגל צחי ברוורמן. מההתכתבויות עולה כי בעוד הדרג המדיני והביטחוני מנהל את התקיפה הרגישה, ברוורמן הנחה את פלדשטיין באופן מפורש לתדרך עיתונאים נגד שר הביטחון דאז, יואב גלנט, בעקבות תמונה שיצאה מלשכתו והוגדרה כ"פדיחה".בבלי
15 שנה אחרי הרצח המזעזע בדרום - העולם היהודי סוער בעקבות רצח הצדיק רבי עמוס | המאבק נגד החרדים בערד נמשך - חסידי גור חוששים מקיום התהלוכה המתריסה | אקטואליה חרדית הלכתית: מה קורה כשעריק חרדי זוכה בכרטיס טיסה בהגרלה? | ש"ס תמכה, יהדות התורה נעדרה: חוק המואזין אושר | הצצה מרתקת: כך נראה הדאצ'ה של האדמו"רים באוסטריה (מעייריב)איצלה כץ
המנהיג העליון החדש, מוג'תבא ח'אמנאי, אינו מתכוון להאריך את כהונתו של ראש הרשות השופטת, ע'ולאם-חוסיין מוחסני אג'אי, בתום חמש שנות כהונתו הראשונות | החלטה זו מהווה שבירה של מסורת בת ארבעה עשורים, שבהם ראשי המערכת המשפטית כיהנו שתי קדנציות רצופות - והיא נתפסת כחלק ממהלך נרחב של ח'אמנאי הבן לבסס את שליטתו ולמנות מקורבים לעמדות מפתח בעקבות חילופי השלטון במדינה והמלחמה האחרונה (העולם הערבי)בבלי
חמאס פרסם כרוז בעקבות אישור חוק המואזין בכנסת בקריאה טרומית. הארגון טען כי מדובר בהסלמה חמורה במלחמת דת שמנהל "הכיבוש" נגד המקומות הקדושים ונגד הזהות האסלאמית. לטענת חמאס, אישור החוק מהווה פגיעה בוטה בחופש הפולחן והפרה של אמנות ונורמות בינלאומיות המבטיחות חופש דתי והגנה על בתי תפילה.צוות בבלי
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