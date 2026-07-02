ההיסטוריה של הכפר "מוחמאס" אליו ברחו חסידי ברסלב מאימת המשטרה
מוחמאס הערבי אינו סתם שם - הוא שימור מדויק של השם התנ"כי "מכמש", שנמצא בגבול שבט בנימין, מצפון מזרח לירושלים | ועדותו של הקצין הבריטי על מה שהתרחש בכפר (מגזין)
מוחמאס הערבי אינו סתם שם - הוא שימור מדויק של השם התנ"כי "מכמש", שנמצא בגבול שבט בנימין, מצפון מזרח לירושלים | ועדותו של הקצין הבריטי על מה שהתרחש בכפר (מגזין)
ראש עיריית ניו יורק קרא לתושבים לכוון מזגנים ל-26 מעלות בגל החום | הפוסט עורר סערה ברשתות החברתיות וביקורת חריפה מאישי ציבור (מעניין)אריה רוזן
כולנו מתפללים בכל יום "עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו אבל כשמדברים איתנו על "דו-קיום" במזרח התיכון, כדאי שנזכור מה מלמדת אותנו ההיסטוריה היהודית לדורותיה. האם אנחנו מנסים להלביש מציאות ימינו על תפיסות עולם זרות, או שמא הגיע הזמן לחזור לבסיס ולהבין עם מי יש לנו עסק? (העולם הערבי)משה אריה
נציגו של מנהיג איראן בהודו חושף בראיון כי בנו של עלי ח'אמנאי, מוג'תבא ח'אמנאי, שואף להגיע להלוויית אביו ואף להוביל את תפילות האשכבה, אך גורמי הביטחון בטהראן אוסרים זאת עליו בתוקף. לפי הדיווח, הגורמים הבהירו לו כי הטכנולוגיה המתקדמת שבידי אויביה של איראן, ובראשם ישראל, מייצרת איום ממשי ומיידי על חייו, ולא ניתן יהיה לאבטח אותו באירוע המוני שכזה (חדשות)דניאל הרץ
תלמיד כיתה ט' מתלמוד תורה ויז'ניץ בבית שמש נפצע לאחר שנפל מגובה של כארבעה מטרים במצפור הר ברקן שבגלבוע. בשל תנאי שטח מורכבים, מסוק חילוץ שהוזעק למקום התקשה לפנותו ואף נאלץ לרוקן דלק כדי להפחית ממשקלו | כך הוא חולץ לבסוף (חרדים)קובי ישראל
אייל זמיר התייחס לאיומים הניצבים לפתחה של מדינת ישראל, וסימן את איראן כמוקד המרכזי למוכנות הצבאית: "איראן ממשיכה להיות המוקד המרכזי למוכנות. אנחנו מצויים בתקופת ביניים, כל הזירות עדיין פעילות. בכל גזרה אנחנו צריכים להמשיך להיות דרוכים וערוכים להסלמה מהירה ולחזרה מיידית ללחימה" (ביטחון)ב. ניסני
כוחות אוגדה 91 ממשיכים באיתור אמצעי לחימה בדרום לבנון. לוחמי חטיבה 401 איתרו פיר תת-קרקעי ומחסן נשק ובו רקטות ופצמ"רים במרחב א-טירי. בפעילות נוספת במארון א-ראס, לוחמי חטיבת המילואים 'יפתח' (679) איתרו מטענים, כלי נשק וציוד לחימה נוסף. אמצעי הלחימה נועדו לשמש את מחבלי חזבאללה נגד כוחות צה"ל.צוות בבלי
השכונה הצפונית בנוף הגליל היא בהחלט המקום הנכון עבור מי שמחפש את הבית שלו בפריפריה | היא רחוקה פחות משעה נסיעה מהמרכז - עם מחירים שנראים כמו מלפני עשור | עם תעסוקה אמיתית, הטבות מס, ורכבת קלה בדרך שתשנה את פני הנגישות לעיר | הקהילה החרדית קטנה כרגע אבל כבר מגובשת, וגדלה בכל חודש, וראש עיר שמחבק את הקהילה | עושים לכם סדר (מגזין)בבלי
שופט בית המשפט העליון נעם סולברג תקף בחריפות את קו ההגנה של הקואליציה בפרשת הבחירות למבקר המדינה, והבהיר בפסק הדין כי התיעוד מאחורי הפרגוד רוקן מתוכן את החוק: "פרשנות שאינה מתיישבת עם השכל הישר; מה שאינו חשאי - אינו חשאי"בבלי
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