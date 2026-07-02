משפט מוזר אחד של ממדאני עורר סערה בקרב תושבי ניו יורק

1,000 יום למלחמה

כולנו מתפללים בכל יום "עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו אבל כשמדברים איתנו על "דו-קיום" במזרח התיכון, כדאי שנזכור מה מלמדת אותנו ההיסטוריה היהודית לדורותיה. האם אנחנו מנסים להלביש מציאות ימינו על תפיסות עולם זרות, או שמא הגיע הזמן לחזור לבסיס ולהבין עם מי יש לנו עסק? (העולם הערבי)