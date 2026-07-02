שר הביטחון והרמטכ"ל: 83% מהמנהרות בקו הצהוב בעזה הושמדו
בהערכת מצב שקיימו שר הביטחון והרמטכ"ל דווח כי 83% מהמנהרות בשטח הקו הצהוב בעזה הושמדו עד כה.
בהערכת מצב שקיימו שר הביטחון והרמטכ"ל דווח כי 83% מהמנהרות בשטח הקו הצהוב בעזה הושמדו עד כה.
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